Lebensmittelpreise - SPÖ-Schroll: Regierung muss Gaspreisdeckel nach deutschem Vorbild einführen

SPÖ bringt abermals Antrag auf Gaspreisdeckel im Plenum ein – Gaspreisdeckel senkt auch Preise bei energieintensiver Gemüseproduktion

Wien (OTS/SK) - „Die hohen Energiepreise haben mittlerweile negative Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Nicht nur Wohnen und Mobilität werden immer teurer, sondern auch die Lebensmittel. Insbesondere die energieintensive Gemüseproduktion ist von empfindlichen Preissteigerungen betroffen. Bald können sich die Österreicher*innen weder das Schnitzel noch die Beilagen dazu leisten. Doch die Regierung wischt die Sorgen der Bevölkerung vom Tisch und ist nach wie vor nicht bereit, die Krise durch sinnvolle Maßnahmen abzufedern“, kritisiert SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. ****

Österreich braucht, so Schroll weiter, endlich einen Gaspreisdeckel nach deutschem Vorbild. „Doch statt auf europäischer Ebene gemeinsam diese sinnvolle Maßnahme zu forcieren, zeigt sich Ministerin Gewessler heute beim EU-Energieminister*innenrat skeptisch und sieht nur offene Punkte. Das ist nicht die Politik, die Österreich in der Krise braucht!“, so der SPÖ-Energiesprecher, der darauf verweist, dass die SPÖ bei der kommenden Nationalratssitzung abermals einen Antrag auf einen Gaspreisdeckel nach deutschem Vorbild einbringen wird. (Schluss) sr/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at