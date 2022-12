FH Technikum Wien erhält Diversitas-Preis 2022

Wien (OTS) - Bereits zum dritten Mal und als einzige Fachhochschule wurde das Technikum mit dem wichtigen Diversitätsmanagement-Preis des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung ausgezeichnet.



Die FH Technikum Wien gehört zu den Hauptpreisträger*innen des Diversitas 2022, der am 12. Dezember feierlich von Bildungsminister Martin Pollaschek verliehen wurde. Der Diversitätsmanagement-Preis für Hochschulen und Forschungseinrichtungen wurde zum vierten Mal vergeben, zum dritten Mal wurde die FH Technikum Wien prämiert – dieses Mal für ihre aktuell laufenden Maßnahmen zur Gender Equality.

„Innovation findet in der Technik statt. Frauen können hier dieselben Chancen nutzen, erfolgreich zu sein. Außerdem müssen wir mehr Frauen für die Technik gewinnen, um überhaupt genügend Techniker* innen ausbilden zu können“, sagt Geschäftsführerin Gabriele Költringer. „Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass Frauen Technik studieren, weil bei der Entwicklung von technischen Anwendungen oder Produkten besser auf die Bedürfnisse diverser Nutzer*innen eingegangen werden kann, wenn Frauen dabei sind. Es ist kein Geheimnis, dass gemischte Teams bessere Ergebnisse hervorbringen als nur eine Geschlechtergruppe.“

Um das selbst verpflichtete Ziel, den Anteil an Frauen in der Lehre und Leitungspositionen bis 2025 auf 30 % zu erhöhen und den Frauenanteil bei Studierenden weiterhin zu steigern, wurde ein breites Maßnahmenpaket für alle relevanten Zielgruppen geschnürt: Dazu gehören Maßnahmen für Mitarbeiter*innen, Studierende und Schüler*innen. Drei Beispiele: Ein High Potential Program für junge weibliche Führungskräfte wurde ins Leben gerufen, mit dem WeCanTech Award werden jährlich hervorragende Studentinnen auszeichnet und in ein Mentoring-Programm aufgenommen. Als Hauptkooperationspartner für die FiT Studien-Informationstage für Schülerinnen setzt die FH Technikum Wien bereits im Schulalter an.

„Technik gilt immer noch als untypisches Berufsbild für Frauen in Österreich“, sagt Rektorin Sylvia Geyer. „Dabei bietet Technik in unserer technisch geprägten Zeit Möglichkeiten Zukunft mitzugestalten, Top- Einstiegsgehälter und sieht mitunter ganz anders aus, als die gängige Vorstellung ist. Deshalb arbeiten wir aktiv daran, Mädchen und Frauen darauf hinzuweisen.“

Durch den Preis soll die Sensibilisierung und die Schärfung des gesellschaftlichen und organisationalen Bewusstseins für eine geschlechter- und diversitätsorientierte Gleichstellungspolitik und Organisationsentwicklung an österreichischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen nachhaltig gefördert werden.

Mehr Informationen zu den Maßnahmen der FH Technikum Wien: www.technikum-wien.at/equality

Druckfähiges Foto © BMBWF/Martin Lusser: https://cloud.technikum-wien.at/s/W5SAqWKA5g7pjam

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Jürgen Leidinger

Marketing & Communications

Leitung PR, Content, Media

FH Technikum Wien

Höchstädtplatz 6, 1200 Wien

+43 664 619 2571

juergen.leidinger @ technikum-wien.at

technikum-wien.at