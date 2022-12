Grüne Wien/ Pühringer und Spielmann: Grüner Druck hat gewirkt: Kranke Menschen haben nun Zugang zur Energieunterstützung Plus

Wien (OTS) - Der politische Druck der Grünen Wien hat gewirkt: Die Wiener Energieunterstützung Plus wird nun ausgeweitet. In der heutigen Sitzung der Landesregierung wurde beschlossen, dass Menschen, die Anspruch auf Krankengeld haben sowie Personen, die aus gesundheitlichen Gründen länger nicht arbeiten können bzw. nach längerer Krankheit wieder ins Erwerbsleben einsteigen, ebenfalls Zugang zu Wiener Energieunterstützung Plus bekommen. „Wir freuen uns darüber, dass nun auch kranke Menschen - so wie es eigentlich selbstverständlich sein sollte - Zugang zur Wiener Energieunterstützung Plus erhalten – es war höchste Zeit dass die rot-pinke Stadtregierung diesen Mangel korrigiert. Wir haben in der Vergangenheit wiederholt auf dieses Versäumnis hingewiesen,” so Parteivorsitzende Judith Pühringer.

Darüber hinaus wäre es noch wichtiger die Wiener Energieunterstützung Plus für all jene Haushalte zugänglich zu machen, die ein Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle von 1371 Euro pro alleinstehende Person haben. „Das betrifft vor allem jene, die von den explodierenden Energiepreisen hart getroffen werden, aber knapp über dem Existenzminimum leben und daher keine Ansprüche haben. Im Sinne der Prävention von Armut darf die rot-pinke Stadtregierung diese Menschen nicht im Stich lassen,” so Viktoria Spielmann, Sozialsprecherin der Grünen Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at