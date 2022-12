FPÖ – Stumpf zu Lifebrain: Hacker, Havel und Co wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt

Wien (OTS) - Der Landesparteisekretär der Wiener FPÖ, Michael Stumpf, kündigt an, dass die Wiener FPÖ Rechtsmittel gegen die einstweilige Verfügung der Firma Lifebrain prüfen lässt und in einer etwaigen Hauptverhandlung zahlreiche Beteiligte vorladen wird. „SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker, der Lifebrain Geschäftsführer Havel, sämtliche Magistratsbeamte sowie ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens werden unter Wahrheitspflicht aussagen müssen. Es ist gut möglich, dass hier die Dimension der Causa-Chorherr übertroffen wird“, so Stumpf.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at