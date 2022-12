SPAR-Kaufleute: Mit der Stadtbank zur Selbstständigkeit

Attraktives Finanzierungspaket von "Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" bietet österreichweit die Möglichkeit, sich als SPAR-Kaufmann oder als SPAR-Kauffrau selbstständig zu machen.

Wien (OTS) - Rund 700 der 1.500 SPAR-Standorte in Österreich werden von selbstständigen Kaufleuten betrieben und SPAR ist laufend auf der Suche nach weiteren Kaufleuten, die Märkte als Unternehmer selbst führen möchten. Um sich als Lebensmittel-Einzelhändler selbstständig zu machen, ist SPAR ein attraktiver Systempartner und Großhändler, der auf dem Weg in die Selbstständigkeit zukünftigen Kaufleuten Beratung und auch Ausbildungen anbietet. Zudem ist SPAR – gemeinsam mit den selbstständigen SPAR-Kaufleuten – Marktführer in Österreich.

Jetzt starten "Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank", Raiffeisen Continuum, der Spezialist für Unternehmensübernahmen, und SPAR eine Kooperation, die es Interessierten erleichtert, als selbstständige SPAR-Kaufleute einen Markt zu übernehmen. "Wir bieten dabei einen standardisierten österreichweiten Prozess bei der Finanzierung", erklärt Martin Hauer, Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. "Dabei sind rasche, verbindliche Entscheidungen und kompetente Beratung aus einer Hand rund um die Übernahmefinanzierung garantiert." Es kann auch schon auf positive Erfahrungen zurückgegriffen werden, vier Übernahmen wurden bereits erfolgreich abgewickelt.

"Unternehmer brauchen verlässliche Partner vor Ort. Dafür stehen sowohl Raiffeisen als auch SPAR, nämlich für ein vielfältiges, qualitatives Angebot in der Nahversorgung und Kundenorientierung auf höchstem Niveau", ist Hauer überzeugt.

