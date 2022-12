Greiner Signals Radar zeigt 14 Trends für den Gesundheits- und Diagnosesektor

Greiner Innoventures untersucht mithilfe von Expert:innen Technologien, die ein gesünderes Leben ermöglichen sollen

Wien/Kremsmünster (OTS) - Greiner Innoventures, die Innovationsschmiede der Greiner AG, hat im jährlichen Signals Radar heuer den Fokus auf den Gesundheits- und Diagnosesektor gelegt. Unter dem – bewusst provokant formulierten – Titel „the disruption of death“ skizziert der Trendbericht, wie innovative Technologien den Menschen zu einem gesünderen und längeren Leben verhelfen können.

Anlass für den Themenschwerpunkt war nicht zuletzt die Covid-19-Pandemie, die bereits in den vergangen zwei Jahren zahlreiche Innovationen im Gesundheits- und Diagnosesektor beschleunigt hat. Auch der Klimawandel und die Energiekrise fließen in die Hypothesen des Signals Radar ein – schließlich sind es vor allem äußere und unabwendbare Einflüsse, die den Innovationsdruck erhöhen und das Aufkommen neuer Technologien vorantreiben. In der Zukunftsanalyse wurden 14 branchenrelevante Trends identifiziert und Hypothesen für die Zeit ab 2030 aufgestellt.

„Mit unserem Trendbericht möchten wir unsere Perspektive erweitern, etablierte Ideen vertiefen und zu Diskussionen anregen. Natürlich erheben wir nicht den Anspruch, dass jedes Szenario genauso eintreffen wird. Um aber auch in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen wir schon heute über Möglichkeitsräume diskutieren, um später nicht überrascht zu werden. Das Greiner Signals Radar bildet die Basis für den Investmentfokus, den sogenannten ,Action Fields‘, von Greiner Innoventures“, so Hannes Möseneder, Managing Director von Greiner Innoventures.

Dekarbonisierung des Gesundheitswesens und Human Enhancement als Beispiele für Trends

Einer der 14 identifizierten Trends ist etwa die Dekarbonisierung des Gesundheitswesens. Fast fünf Prozent der weltweiten CO2-Emissionen entstehen schließlich in diesem Bereich, da dort zunehmend energieintensive Hochtechnologie eingesetzt wird. Angesichts der Klimakrise muss das daher auch das Gesundheitswesen präventiv Maßnahmen ergreifen, um die eigenen Emissionen radikal zu reduzieren. Ein weiterer Trend ist Human Enhancement. Darunter fällt etwa die Weiterentwicklung und Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten durch den Einsatz moderner Technologien – beispielsweise durch Veränderung des Genpools, um mehr Muskelkraft zu generieren.

Alle Ergebnisse des Greiner Signals Radar 2022 sind hier zu finden: Greiner Signals Radar 2022 (greiner-innoventures.com)

Expertise von Greiner Bio-One, aus der Wissenschaft sowie aus der Start-up-Szene

Das für das Greiner Signals Radar 2022 herangezogene Expert:innen-Panel besteht aus elf Personen, darunter drei Expert:innen der Spartentochter Greiner Bio-One und acht weitere, externe Expert:innen aus dem Gesundheits- und Diagnosesektor. Die externen Expert:innen stammen aus akademischen Institutionen sowie auch aus dem Start-up-Sektor, sodass sowohl wissenschaftlich fundierte als auch innovationsgetriebene Expertise in die Analysen einfließen konnte. Untersucht wurden die Zukunftstrends zunächst anhand sozialer Faktoren (Demografie, sozialer Wandel etc.), technischer Faktoren (Technologien wie Künstliche Intelligenz, Nanotechnik etc.), ökonomischer Faktoren (weltwirtschaftliche Entwicklungen etc.) und ökologischer Faktoren (Klimawandel). In einem weiteren Schritt wurden diese Faktoren mit konkreten Entwicklungen im Gesundheitsbereich verknüpft.

Das Greiner Signals Radar wird seit 2017 jährlich erstellt. Im Vorjahr lag der Fokus der Analyse bei Verpackungen für Lebensmittel, nächstes Jahr soll es voraussichtlich um Schaumstoffe gehen.

Über Greiner

Greiner mit Sitz in Kremsmünster (Österreich) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Kunststoff- und Schaumstofflösungen. Mit den drei operativen Sparten Greiner Packaging, NEVEON und Greiner Bio-One ist das Unternehmen in verschiedensten Industriesektoren zu Hause. 1868 gegründet zählt die Unternehmensgruppe heute zu den führenden Schaumstoffproduzenten und Kunststoffverarbeitern für die Verpackungs-, Möbel-, Sport- und Automobilindustrie, für die Medizintechnik und den Pharmabereich. Greiner erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 2,27 Milliarden Euro und beschäftigte über 11.000 Mitarbeiter:innen an 129 Standorten in 33 Ländern. Vorstandsvorsitzender ist Axel Kühner, Finanzvorstand ist Hannes Moser.

www.greiner.com

Über Greiner Innoventures

Greiner Innoventures ist die Innovationsschmiede von Greiner und entwickelt als Corporate Business Angel gemeinsam mit Start-ups ihre Ideen weiter. Greiner Innoventures sieht dorthin, wo Zukunft passiert, und setzt diese Zukunftsthemen konsequent unternehmerisch um.

www.greiner-innoventures.com

