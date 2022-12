Stadt Wien unterstützt beim Deutschlernen: Sprachgutscheine für neuzugewanderte Menschen

Im Zuge des Programms StartWien bekommen neuzugewanderte Menschen künftig 150 € Sprachgutscheine für Deutschkurse.

Wien (OTS) - „Das Verstehen, Sprechen und Schreiben der deutschen Sprache ist ein wichtiger Schritt für die Integration“, sagt Ursula Struppe, Leiterin der Abteilung für Integration und Diversität der Stadt Wien. Mit dem Wiener Sprachgutschein wird es deshalb ab Jänner 2023 für neuzugewanderte Menschen eine einheitliche Förderung fürs Deutschlernen geben.

Die Wiener Sprachgutscheine in der Höhe von 150 Euro können bei zertifizierten Deutschkursanbieter*innen eingelöst werden. Gültig ist der Sprachgutschein jedoch erst, wenn der/die Inhaber*in die Teilnahme an einer Informationsveranstaltung des Begleitprogramms StartWien nachweisen kann.

Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Mit dem StartWien Programm gibt es für zugewanderte Menschen ab dem ersten Tag, die Möglichkeit umfangreiche, mehrsprachige Informations- und Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Im Zuge dessen werden künftig auch Sprachgutscheine für alle Teilnehmer*innen in der Höhe von 150 € ausgegeben, die für Deutschkurse eingelöst werden können. Denn Sprache und Bildung sind wesentliche Faktoren, um sich im neuen Land zurecht zu finden und weitere Chancen auf Beruf und Ausbildung zu bekommen.“

StartWien – Beratung und Information in bis zu 20 Sprachen

„Für gelungene Integration sind die ersten Monate und Jahre entscheidend“, sagt Ursula Struppe. Die Stadt Wien setzt daher schon seit dem Jahr 2008 auf das Projekt StartWien, welches neu nach Wien gezogene Menschen bei der Niederlassung in ihrer neuen Heimat begleitet. Ab dem Erhalt ihres Erstaufenthaltstitels steht ihnen ein aus drei Säulen bestehendes Startpaket zur Verfügung: Ein individuelles Beratungsgespräch (Startcoaching) in mehr als 20 verschiedenen Sprachen vermittelt Informationen über Rechte und Pflichten und bietet wertvolle Tipps für die ersten Schritte in Wien. Ergänzt wird dies durch Informationsveranstaltungen (Info-Module) in zahlreichen Sprachen zu Themen wie Aufenthalts- und Arbeitsrecht, Bildung, Gesundheit oder Wohnen. Abgerundet wird dieses Angebot durch die im Rahmen des Startcoachings ausgestellten Sprachgutscheine, welche zugewanderte Menschen beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützen.

Neu im StartWien-Angebot sind nun Erklär-Videos, welche auf der vor kurzem modernisierten, mehrsprachigen Informationsplattform https://start.wien.gv.at/ zur Verfügung stehen. Veröffentlicht wurden bis dato Videos zu den Themen Bildung und Aufenthaltsrecht. In Kurz-Videos werden beispielsweise die Integrationsvereinbarung oder die Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften erklärt. In den nächsten Monaten wird das Video-Angebot auf die Themen Wohnen, Gesundheit und Arbeit ausgebaut.

Die genannte Website https://start.wien.gv.at/ fungiert in Zukunft als zentrale Schnittstelle für verschiedenste Angebote der Stadt Wien für neu zugewanderte Menschen: Hier werden Termine für das Startcoaching vereinbart, die nächsten Info-Module angekündigt und es können passende Deutschkurse gesucht werden.

Hier geht’s zu den Erklär-Videos:

Hier geht’s direkt zu Terminen für die Infomodule: https://start.wien.gv.at/info-module

Fotos in Kürze unter: www.wien.gv.at/presse abrufbar.

