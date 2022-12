Wiener Städtische besetzt zwei wichtige Positionen neu

Mit 1. Jänner 2023 wird Thomas Kuchlbacher (32) neuer Gruppenleiter der Krankenversicherung und Wilhelm Klimon (58) übernimmt als Gruppenleiter die Sparte Unfallversicherung.

Wien (OTS) - Die Wiener Städtische Versicherung stellt die personellen Weichen für zwei wichtige Sparten. Mit 1. Jänner 2023 wird die Krankenversicherung von Thomas Kuchlbacher, die Unfallversicherung von Wilhelm Klimon geleitet. „Die Wiener Städtische hat mit Thomas Kuchlbacher und Wilhelm Klimon zwei ausgewiesene Experten zu Gruppenleitern ernannt. Beide Kollegen sind seit vielen Jahren wertvolle Mitglieder der Wiener Städtischen und verfügen über langjährige Führungskompetenz sowie eine ausgeprägte Serviceorientierung. Ziel ist es, in diesen beiden zentralen Sparten stark zu wachsen“, so Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen.

Thomas Kuchlbacher, gebürtiger Niederösterreicher, war vor seiner Ernennung zum Gruppenleiter sechs Jahre lang Leiter der Leistungsabteilung in der Krankenversicherung der Wiener Städtischen und seit Anfang 2020 auch Geschäftsführer von Team Gesund | Medizin Zentren GmbH, einem Tochterunternehmen von Wiener Städtischer und VAMED. Er studierte Financial Management & Digital Business (Master of Science) am IMC Krems und absolvierte zahlreiche Weiterbildungslehrgänge, unter anderem an der TU Wien und am WIFI.

Wilhelm Klimon stammt aus Wien und ist seit über 30 Jahren in unterschiedlichen Positionen für die Wiener Städtische tätig – zuletzt war er für die Unfall- und Betriebsunterbrechungsversicherung zuständig. Seit 2018 ist er zusätzlich Vorsitzender der Sektion Unfall- und Betriebsunterbrechungsversicherung im Österreichischen Versicherungsverband. Klimon hat Betriebswirtschaft studiert und ist Absolvent des Universitätslehrgangs für Werbung und Verkauf.

Die Presseaussendung sowie Pressefotos (© Alissar Najjar) finden Sie auch unter wienerstaedtische.at.



