Continentale Assekuranz Service GmbH: Ablebensversicherung des Testsiegers EUROPA lohnt bis Silvester ganz besonders (FOTO)

Wien (ots) - Platz 1 im aktuellen Test Risiko-Ablebensversicherung des Magazins Konsument (10/2022) belegt 2022 die EUROPA. Vor allem aufgrund seiner attraktiven Prämien ging der deutsche Lebensversicherer erneut als Testsieger hervor. Kurzentschlossene können bei der Absicherung ihrer Lieben besonders kräftig sparen. Denn wer die ausgezeichnete Polizze der EUROPA Lebensversicherung bis Jahresende abschließt und der Vertrag noch 2022 beginnt, kann sich über eine Ersparnis von bis zu mehreren Hundert Euro freuen. Für Paare wird es sogar noch günstiger.

Test verdeutlicht großes Sparpotenzial

Insgesamt 18 Lebensversicherer nahm der Verein für Konsumenteninformation (VKI) unter die Lupe. Von den vier Anbietern mit der Bestnote „sehr gut“ erreichte die EUROPA die höchste Anzahl an Prozentpunkten. Schon beim letzten Ablebensversicherungs-Test des Magazins schnitt die Gesellschaft als beste ab. Laut Konsument unterscheiden sich die Angebote zum Teil erheblich. Der Vergleich zahlt sich aus: Je nach Angebot ergibt sich ein großes Sparpotenzial, besonders mit zunehmendem Alter der versicherten Person.

Vorteil zeigt sich über die gesamte Laufzeit

Schnell sein lohnt. „Da unsere Kunden für uns als Versicherer bereits am 1. Januar 2023 ein Jahr älter werden, zahlt der Kunde durch den Abschluss bis Silvester günstigere Beiträge als bei einem Abschluss im neuen Jahr“, erklärt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand der EUROPA Lebensversicherung. Denn die Höhe der Beiträge hängt unter anderem vom Eintrittsalter des Versicherten ab. Der Beitrag fällt daher bei einem Versicherungsbeginn noch im Jahr 2022 niedriger aus. Insbesondere, da der Kunde von diesem Vorteil nicht einmalig profitiert, sondern über die gesamte Vertragslaufzeit. Dadurch sind Ersparnisse von bis zu mehreren Hundert Euro insgesamt möglich.

Jetzt bei der Paar-Aktion mitmachen

Bis zum 31. Dezember profitieren Paare von der Paar-Aktion der EUROPA. Schließen zwei Partner gleichzeitig bis Ende dieses Jahres über einen elektronisch generierten Antrag jeweils eine Risikolebensversicherung bei dem Unternehmen ab, so erhalten beide Verträge ein Beitragsguthaben in Höhe von 25 Euro. Die Laufzeit der Verträge muss jeweils mindestens zwei Jahre betragen.

Mehr zur EUROPA Risikolebensversicherung und den Teilnahmebedingungen der Paar-Aktion finden Vermittler unter www.europa-vertriebspartner.at/service/wissenswertes/paar-aktion. Weitere speziell für sie aufbereitete Informationen gibt es unter makler.continentale.at.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Das Team ist im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit mehr als 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem zählt sie mit ihren Fondspolizzen zu den Vorreitern auf dem hiesigen Markt. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Roya Omid-Fard

Leiterin Markenkommunikation und Presse

Tel.: 01/5123352-16

office @ continentale.at