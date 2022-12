Gegen- oder Miteinander? Alena Buyx hält ÖAW-Christmas Lecture zu gesellschaftlichem Zusammenhalt

Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats beleuchtet im Gespräch mit krone.tv-Infochefin Katia Wagner wie wir einer Polarisierung in der Gesellschaft entgegenwirken können.

Wien (OTS) - Krise? Welche Krise? Der Krieg in der Ukraine, die Folgen der Pandemie, die hohe Inflation und die Probleme vor die uns die Klimakrise stellt – die Krisen scheinen sich derzeit zu stapeln. Was macht das mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt? Wie bleiben wir als Gesellschaft widerstandsfähig? Und wie schaffen wir es, gesellschaftliche Gräben zu überbrücken?

Diesen Fragen geht die Medizinethikerin Alena Buyx bei der ersten ÖAW-Christmas Lecture am 20. Dezember 2022 im Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften nach. In ihrem Vortrag zum Thema „Gespaltenes Land? Wie wir gemeinsam durch die Multi-Krise kommen“ werden gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungsansätze aus einer ethischen Perspektive in den Blick genommen. Im anschließenden Gespräch mit krone.tv-Infochefin Katia Wagner beleuchtet sie die krisenbedingten Verunsicherungen in der Gesellschaft und stellt Überlegungen vor, wie sich der gesellschaftliche Zusammenhalt stärken lässt.

Politikberaterin in der Corona-Krise

Alena Buyx ist seit 2018 Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin sowie Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Technischen Universität München. Seit 2020 ist sie Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. In dieser Funktion hat sie die deutsche Bundesregierung zum Krisenmanagement während der Pandemie beraten und sich verstärkt an die Öffentlichkeit gewandt. Für ihr Engagement wurde sie 2021 mit dem Nationalpreis der Deutschen Nationalstiftung ausgezeichnet.

Mit den Christmas Lectures im Rahmen ihrer Akademievorlesungen will die ÖAW die Öffentlichkeit für neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung begeistern und das Bewusstsein für aktuelle Herausforderungen schärfen.

Termin

Alena Buyx: „Gespaltenes Land? Wie wir gemeinsam durch die Multi-Krise kommen“

Moderation: Katia Wagner, krone.tv

Ort: Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Dr. Ignaz Seipel Platz 2, 1010 Wien

Zeit: 20. Dezember 2022 um 18 Uhr

Die Veranstaltung wird von krone.tv aufgezeichnet und am 21.12 um 21:25 Uhr auf krone.tv ausgestrahlt. Mehr Informationen unter krone.tv/empfang.

Christmas Lecture mit Alena Buyx Unverbindliche Anmeldung

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Akademie der Wissenschaften

Dipl.-Soz. Sven Hartwig

Leitung Öffentlichkeit & Kommunikation

+43 1 51581-1331

sven.hartwig @ oeaw.ac.at

www.oeaw.ac.at