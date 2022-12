Astronergy schreitet bei der Klimaneutralität voran

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Astronergy erhielt kürzlich auf einer Konferenz zwei bedeutende Auszeichnungen für sein kontinuierliches Engagement bei der Weiterentwicklung von Technologien und Verfahren zur Herstellung von Photovoltaik-Zellen und -Modulen sowie für die Förderung der Kohlenstoffneutralität.

Bei der von der China Photovoltaic Industry Association (CPIA) einberufenen Konferenz, an der Astronergy teilnahm, handelt es sich um eine jährliche große Versammlung der Akteure der chinesischen Photovoltaikindustrie.

Jack Shengyong Zhou – Product Tech Service Director von Astronergy – berichtete in einem der Seminare über den CO₂-Fußabdruck und die CO₂-Neutralität von PV-Produkten, die soliden Maßnahmen von Astronergy und die großen Erfolge, die das Unternehmen in den letzten Jahren in den Bereichen umweltfreundliches Lieferkettenmanagement, CO₂-Bilanzierung von Produkten, CO₂-Kompensation und anderen Aspekten erzielt hat.

In Anbetracht der gegenwärtigen globalen Klimaneutralität, der Energiekrise und der Kostenreduzierung bei PV-Produkten fügte Zhou hinzu, dass die globale PV-Industrie in der Zukunft eine größere und grünere Entwicklung einleiten müsse, um den Wachstumstrend der PV-Industrie bei den Kohlenstoffemissionen zu dämpfen und auszugleichen.

Als intelligentes Produktionsunternehmen, das sich auf PV-Zellen und PV-Module konzentriert und ein nationales Unternehmen mit grüner Lieferkette ist, habe Astronergy die Effizienz seiner Module kontinuierlich verbessert, sagte Zhou.

Alle Astronergy-Module bestehen aus großformatigen Siliziumwafern. Außerdem werden bevorzugt dünnere Siliziumwafer, fluorfreie Rückseitenfolien, bleifreie Bänder und entalkoholisiertes Kieselgel im Modulproduktionsprozess eingesetzt, um ökonomische und ökologische Vorteile für beide Seiten zu erzielen und auf nachhaltige Weise einen höheren Wert für die Kunden zu schaffen.

Astronergy legt großen Wert auf die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und arbeitet in Kombination mit der Strategie der kohlenstofffreien Produktion stets daran, die Kohlenstoffemissionen und den Energieverbrauch der Modulprodukte der ASTRO-Serie umfassend zu reduzieren, um mit umweltfreundlichen Produkten eine bessere und grünere Zukunft zu schaffen und zu unterstützen.

Astronergy betrachtet die grüne und nachhaltige Entwicklung als einen langfristigen strategischen Plan und strebt an, seine Kohlenstoffemissionsindikatoren bis Ende 2023 im Vergleich zu diesem Jahr um 15 % zu senken. Das Unternehmen wird auch seinen Energieverbrauch um 9 % senken.

Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen kontinuierlich Pläne wie die Qualifizierung des ISO-14064-Systems, die Qualifizierung eines sauberen Produktionssystems, eine neue kohlenstofffreie Anlage und ein kohlenstofffreies System.

