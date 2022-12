Österreicher*innen haben schon 5.500 Pakete an Kinder in Armut gespendet

Weihnachtsaktion von Samariterbund, Post und shöpping

Wien (OTS) - Seit zehn Jahren betreiben der Samariterbund und die Österreichische Post ihre erfolgreiche Weihnachtsaktion, bei der Geschenkpakete kostenlos an armutsbetroffene Kinder verschickt werden können. Auch dieses Jahr, wo viele Menschen die Teuerung spüren und jede Hilfe umso wichtiger ist, stößt die Aktion auf großes Interesse: Bis jetzt haben die Österreicher*innen rund 5.500 Geschenke gespendet, davon wurden über 3.000 selbst zusammengestellte Pakete direkt bei der Post aufgegeben.



Als Neuerung nimmt heuer erstmals auch shöpping, der Online-Marktplatz der Österreichischen Post, an der Spendenaktion teil.



Die Schenker*innen können online aus acht altersgerechten Kinderpaketen im Wert von je 40 Euro wählen. shöpping, die Spielzeugwelt Graz und die Österreichische Post kümmern sich um die Verpackung und kostenlose Zustellung direkt an den Samariterbund, der das Paket dann einem von Armut betroffenen Kind übergibt.



„ Innerhalb kürzester Zeit haben die Österreicher*innen über shöpping schon 2.500 Pakete an Kinder in Armut gespendet. Nach diesem Ansturm gehen wir davon aus, dass die Hilfsbereitschaft weiterhin sehr hoch ist und hoffen, dass noch mehr Menschen die Möglichkeit nutzen, diesen Kindern zu Weihnachten eine Freude zu bereiten. “, sagt Robert Hadzetovic, Geschäftsführer von shöpping.

Die Christkindl-Pakete für Kinder zwischen 0 und 12 können noch bis 19. Dezember direkt auf shöpping.at bestellt und gespendet werden.

Über shöpping

Der heimische Online-Marktplatz wurde 2017 von der Österreichischen Post AG als Start-up gegründet. Rund 40 Mitarbeiter*innen sind bei shöpping tätig, die Plattform bietet über drei Millionen Produkte an. Die Zustellung erfolgt immer durch die Österreichische Post und damit CO2-neutral. Ab einem Bestellwert von 39 Euro pro Händler*in ist der Versand kostenlos. Jeden Monat greifen mehrere hunderttausend Österreicher*innen auf shöpping zu.

