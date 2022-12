Helfen in der Weihnachtszeit: Mit einem CARE-Paket® Leben retten

Millionen Menschen in der Sahelzone und am Horn von Afrika von Hunger bedroht / CARE-Pakete® sichern Familien in Not lebensrettende Nahrungsmittel

Wien (OTS) - In der Sahelzone und am Horn von Afrika ist jeder Tag ein Kampf ums Überleben. Konflikte, hohe Inflation, steigende Lebenserhaltungskosten, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und des Klimawandels führten zu einer verheerenden Hungerkrise. Ohne ausreichende Unterstützung droht sich die Situation der Menschen dramatisch zu verschlechtern. Hier kann ein CARE-Paket® Hunger und Not lindern und Menschenleben retten.

„Wir befinden uns in einer globalen Hungerkrise, die durch Krieg, Klimawandel und soziale Ungerechtigkeit angetrieben wird. Bis Ende des Jahres könnten weltweit mehr als eine Milliarde Kinder, Frauen und Männer nicht mehr genug zu essen haben”, warnt Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von CARE Österreich.

In der Sahelzone sind wegen ausbleibender Regenfälle über 30 Millionen Menschen dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen. Besonders betroffen sind Frauen und Kinder. Fast acht Millionen Kinder unter fünf Jahren leiden Hunger – davon sind 1,8 Millionen bereits akut unterernährt. Durch fehlende Nährstoffe entstehen gerade bei Kindern unter fünf Jahren unumkehrbare Schäden bei der körperlichen und geistigen Entwicklung.

Die Folgen des Klimawandels treffen auch die Menschen am Horn von Afrika mit voller Wucht. Die anhaltende Dürre trocknet die Böden aus, führt zu Ernteausfällen und Wasserknappheit. Die wenigen verbliebenen Lebensmittel sind für viele schon lange nicht mehr leistbar. Um zu überleben, müssen Familien die ohnehin schon kleinen Portionen weiter rationieren.

„Auch in Österreich spüren wir alle die Preissteigerungen und hohe Inflation. Doch für viele hungerleidende Familien und Kinder in der Sahelzone oder am Horn von Afrika geht es ums tägliche Überleben. Gemeinsam können wir Leid und Hunger lindern. Es ist nie zu spät, Leben zu retten”, so Barschdorf-Hager.

CARE unterstützt betroffene Familien in der Sahelzone und am Horn von Afrika mit nährstoffreicher Aufbaunahrung für Kleinkinder, lebensrettenden Nahrungsmitteln, Wasser und Bargeldhilfen, damit die Menschen ihren dringendsten Bedarf decken können. Ihre Spende kann dabei helfen:

1 CARE-Weihnachts-Paket um 39 Euro sichert einem unterernährten Kleinkind nährstoffreiche Aufbaunahrung für drei Monate.

1 CARE-Weihnachts-Paket um 55 Euro sichert einer Familie in Not lebensrettende Nahrungsmittel für einen Monat.

1 CARE-Weihnachts-Paket um 166 Euro sichert einer Familie in Not Nahrung, Wasser und das Nötigste zum Überleben für einen Monat.

Spendenkonto CARE Österreich IBAN: AT77 6000 0000 0123 6000 oder online.

Rückfragen & Kontakt:

CARE Österreich

Stephanie Weber

Presse & Medien

Tel. +43 (0)1 7150715-42

stephanie.weber @ care.at