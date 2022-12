VMF Immobilien: Erfolgreiches Jahr 2022 wurde gebührend gefeiert

Die Weihnachtsfeier der Projektentwicklungs- und Bauträger Gesellschaft war dieses Jahr etwas Besonderes. Das Wachstum 2022 musste gefeiert werden und auch der Ausblick ist gut.

Wien (OTS) - Der Jahr 2022 war für die Projektentwicklungs- und Bauträger Gesellschaft VMF Immobilien GmbH ein Jahr des Wachstums: Die Zahl fertiggestellten Projekte und auch die Zahl der Mitarbeiter der VMF Immobilien verdoppelte sich 2022 und auch der Umsatz konnte um 150 Prozent gesteigert werden. Christian Voithofer, Gründer und Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien: „Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnten wir 2022 zahlreiche Erfolge erreichen und dafür wollen wir unseren sehr engagierten Mitarbeitern und Partnern herzlichst danken!“ Gefeiert wurde das herausragende Jahr bei der Weihnachtsfeier am 9. Dezember. Rund 80 Gäste aus der Immobilien- und Baubranche sowie Architektur-Szene folgten der Einladung in die – ebenfalls in diesem Jahr – neu bezogene und besonders nachhaltige Unternehmenszentrale in der Heinrich-Bablik-Str. 17 in Brunn am Gebirge. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht.

Der Ausblick für die Immobilienbranche ist weiterhin gut

Auch die aktuell herausfordernden Rahmenbedingungen konnten die Stimmung am Weihnachtsfest nicht trüben. Es sind zwar die Kreditzinsen gestiegen und auch die neuen Regelungen für Kreditnehmer durch den Regulator zeigen Wirkung, aber die hohe Inflation macht Sachwerte wie Immobilien zu einer der aktuell attraktivsten Assetklassen. Voithofer: „Gute Lagen, so wie sie die VMF-Immobilien in ihrem Bestand hat oder diese gerade entwickelt, bleiben auch weiterhin gefragt und werden an Wert zulegen. Schwieriger wird es aber für Randlagen außerhalb der Ballungszentren Wien oder auch Graz, wo die Preise in den nächsten Jahren stagnieren oder sogar auch sinken werden.“ Nachdem besonders in den letzten zwei Jahren von Seiten der Gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften aufgrund der hohen Baupreise notwendige Immobilienprojekte verschoben wurden, steigt die Nachfrage am privaten Vermietungsmarkt. Voithofer: „Unsere Leerstandsquote ist in den letzten Monaten deutlich gesunken.“ Mit der Energiekrise hat sich zudem der Megatrend Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche manifestiert. Voithofer: „Nachhaltige Immobilienkonzepte, die von der Planung bis zum Bau eine maximale Ressourcenschonung im Fokus haben, sind die Zukunft. Die VMF Immobilien GmbH hat in diesem Segment einige Überraschung für 2023 in der Pipeline.“

