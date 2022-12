Penzing: Große Radwegeoffensive geht weiter!

2023 werden vier neue Radwege in Penzing errichtet und wichtige Lücken geschlossen

Wien (OTS) - Mit Schwung geht der Radwegeausbau im 14. Bezirk 2023 weiter! Mobilitätsstadträtin Ulli Sima und die Penzinger Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner ziehen Bilanz über ein erfolgreiches Jahr 2022 und blicken auf neue Radwegprojekte in Penzing 2023. „Unsere große Radwegeoffensive geht in der ganzen Stadt weiter und natürlich auch in Penzing. Auf die drei abgeschlossenen Projekte fahrradfreundliche Goldschlagstraße und den Radwegen in der Deutschordenstraße bzw. Karlingergasse schließen im folgenden Jahr vier neue Projekte an: Rund um den Bildungscampus Deutschordenstraße entsteht ein neuer Geh- und Radweg sowie in der Hochsatzengasse eine Anbindung zum beliebten Wientalradweg. Auch die Kendlerstraße, Drechslergasse und die Hüttelbergstraße erhalten neue Radwege!“, so Ulli Sima.

Kendlerstraße und Drechslergasse: Neubau auf der Nord-Süd-Verbindung

Die Kendlerstraße ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung für Radfahrende in Penzing. Die derzeitige Radinfrastruktur in der Kendlerstraße ist in die Jahre gekommen und wird 2023 deutlich verbessert. Der neue Zwei-Richtungsradweg in der Kendlerstraße ist die nahtlose Fortführung der Radverbindung in der Heigerleinstraße. Er schließt ab der Sankt-Gotthard-Straße Richtung Süden an den bestehenden Radweg an und wird auch in der Drechslergasse bis zur Meiselstraße fortgeführt. Damit wird die Strecke für Radfahrer*innen sicherer und komfortabler umgestaltet. Neue Bäume – finanziert aus dem Bezirksbudget – spenden zukünftig den Radfahrenden auch Schatten.

Radfahren vom Wiental zum Bildungscampus Deutschordenstraße

Den Bildungscampus Deutschordenstraße besuchen derzeit die ersten Klassen, ein mit Ganztagesvolkschule, Kindergarten sowie der Sonderpädagogische Bildungsbereich für Kinder mit Hörbeeinträchtigung und die Musikschule in Vollbetrieb folgt in den nächsten Jahren. „Die beiden Radwegprojekte in der Hochsatzengasse und entlang der Bahntrasse ermöglichen, dass alle Schüler*innen und Kindergartenkinder zukünftig noch einfacher zum Bildungscampus radeln können“, erklärt Penzings Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner. In der Hochsatzengasse kommt ein neuer Zwei-Richtungsradweg, er verläuft vom Wientalradweg bis zur ÖBB-Trasse. Im zweiten Projekt verbindet zukünftig ein Geh- und Radweg die Hochsatzengasse mit der Deutschordenstraße entlang der Bahntrasse.

Lückenschluss in der Hüttelbergstraße

Die Hüttelbergstraße verläuft entlang des Halterbachtals Richtung Wiener Wald. 2023 errichtet die Stadt Wien zwischen Kerbelgasse – hier befindet sich der Campingplatz West – und der Bujattigasse einen neuen Geh- und Radweg. Er ermöglicht zukünftig ein komfortables Radeln, nicht nur für Wienbesucher*innen, sondern auch für Anrainer*innen und jene, die Erholung im Grünen suchen. Radfahrer*innen, die weiter stadteinwärts fahren wollen, gelangen über die verkehrsberuhigte Bujattigasse und den Geh- und Radweg beim Ferdinand-Wolf-Park zum Wiental. Auch der Kreuzungsbereich Hüttelbergstraße und Bujattigasse wird neu gestaltet. Beidseitige Radinfrastruktur und ein Fahrbahnteiler sorgen zukünftig für bessere Sichtbeziehungen und eine verbesserte Querungsmöglichkeit.

Stadt und Bezirk in enger Zusammenarbeit

Bezirk und Stadt arbeiten bei diesen Radprojekten eng zusammen. Die Umsetzung wird im Rahmen des Hauptradverkehrsnetzes durch die Stadt finanziert und der der Radwegoffensive der Stadt Wien.

