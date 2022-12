Erfolgreiches Jahresende für EDEX Immobilien mit zahlreichen Vermittlungsaufträgen

Wien (OTS) -

150 Mietwohnungen in zentraler Lage im 20. Wiener Gemeindebezirk

114 Mietwohnungen plus 8.000 Quadratmeter Büro- und Geschäftsflächen in Wiener Neudorf

Vermittlungsauftrag von GalCap Europe für Dachgeschossausbau in der Karajangasse in Wien 20



Das Maklerunternehmen EDEX Immobilien, das sich nun seit knapp 10 Jahren auf die Vermarktung von exquisiten Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat, freut sich mit den Vermittlungsaufträgen für drei neue Projekte über einen erfolgreichen Jahresabschluss.

Die Vermarktung in der Dresdnerstraße 28 in Wien Brigittenau läuft bereits seit Ende September dieses Jahres. Die 150 Mietwohnungen, welche fast alle mit großzügigen Freiflächen (Balkon, Terrassen oder Loggien) ausgestattet sind, bieten ideale Verkehrsanbindungen mit U-Bahn-Nähe sowie eine Tiefgarage und Fahrradabstellplätze. Bei der Planung der Wohnungen achtete man besonders auf effiziente Grundrisse. Clemens Reimitz, Geschäftsführer von EDEX Immobilien: „Die hochwertige Ausstattung und der Weitblick bis hin zum Kahlenberg schaffen eine tolle Wohnatmosphäre. Außerdem befinden sich unter anderem zahlreiche Geschäfte, diverse Restaurants und das Einkaufszentrum Millennium City in unmittelbarer Nähe.“

Auch beim zweiten Objekt in der gut frequentierten Bahnstraße 1 in Wiener Neudorf ist die Nachfrage nach den 114 Mietwohnungen groß: „Die neue Mietanlage ‚Wohnen im Herzfelderhof‘ setzt definitiv neue Standards für Wiener Neudorf. Daher freuen wir uns schon jetzt über die gute Nachfrage – unter anderem auch aus dem 23. Bezirk“, betont Sören Volkmer, Geschäftsführer von EDEX Immobilien. Neben ausreichend verfügbaren Stellplätzen und der außergewöhnlich guten öffentlichen Anbindung direkt über die Badner Bahn wird das Angebot vor Ort unter anderem durch ein Fitnesscenter ergänzt. Im angrenzenden Bauteil werden im Projekt zusätzlich um die 8.000 Quadratmeter lichtdurchflutete Büro- und Geschäftsflächen durch EDEX Immobilien vermietet.

Eine besondere Trophy-Immobilie stellt die jüngst von GalCap Europe erworbene Liegenschaft in der Karajangasse im 20. Bezirk dar – das erste Zinshaus, das von dem Investmentmanager in Wien erworben wurde. Das Objekt selbst besteht aus einem umfassend sanierten Altbestand aus dem Jahr 1892 sowie einem im Jahre 2022 fertiggestellten Zubau im Dachgeschoß, der nun von EDEX Immobilien verwertet wird.

„Anhand dieser drei neuen Aufträge sieht man ganz gut, wie breit wir aufgestellt sind. Unsere und die Expertise des gesamten Teams ermöglicht es uns, individuell die richtige Strategie für jedes Projekt zu finden”, so Clemens Reimitz. Sören Volkmer ergänzt: „Uns ist es ein Anliegen, mit unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern ein partnerschaftliches Verhältnis zu haben – nur so lassen sich ganz unterschiedliche Aufgabenstellungen für alle Seiten zufriedenstellend lösen.”



Über EDEX Immobilien

EDEX Immobilien hat sich seit dem Jahr 2013 als Maklerunternehmen auf die Vermarktung hochwertiger Wohn- und Gewerbeimmobilien in Wien spezialisiert. Durch die fachliche Kompetenz und die besondere Betreuungsqualität wird die hohe Qualität der Objektvermarktung gesichert. Mehr Infos unter: www.edeximmo.at

