GO ASSET verkauft Amazon City-Logistik-Objekt an BNP Paribas REIM

Der Logistikspezialist GO ASSET Development hat das dritte Wiener Verteilzentrum samt modernem Parkdeck an BNP Paribas REIM verkauft.

Wien (OTS) - Das aus 6.000 m2 Hallen- und 700 m2 Bürofläche bestehende Verteilzentrum sowie das Parkdeck wurden von Amazon langfristig angemietet. Ergänzt wurde das Verteilzentrum um ein modernes Parkhaus mit 531 Stellplätzen. Das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete insgesamt dritte Verteilzentrum Amazons in Wien wurde auf einer Industriebrache errichtet, weshalb keine neue Flächenversiegelung stattgefunden hat. Das ebenfalls auf der Liegenschaft befindliche Bestandsgebäude mit rund 6.000 m2 wurde umfassend in Stand gesetzt, unter ökologischen Aspekten modernisiert und an international operierende Unternehmen vermietet.

„Wir freuen uns an BNP Paribas REIM ein modernes und nachhaltiges City-Logistik-Objekt mit optimaler Mieterbonität übergeben zu können. Der Mieter Amazon hatte klare Vorstellungen und Vorgaben für das Projekt. Als Logistikimmobilien-Experte konnten wir hierfür exakte Lösungen liefern“, so GO ASSET Geschäftsführer Andreas Liebsch.

