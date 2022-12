Verständlichkeit im Netz: Mehr Reichweite durch neues Browser-Add-on

Das capito Add-on hilft, auf Facebook und Co. schnell leicht verständliche Texte zu erstellen. Beiträge erreichen so mehr Menschen, die von der Botschaft überzeugt werden.

Ob an Wähler*innen, Kund*innen oder Bürger*innen – wer im Internet eine Botschaft vermitteln möchte, die auch ankommt, braucht leicht verständliche Sprache Paul Mayer, CDO von capito 1/2

Innerhalb der nächsten drei Jahre wird capito durch die jetzt schon erfolgreiche Crowdinvesting-Kampagne auch für Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch zur Verfügung stehen Paul Mayer, CDO von capito 2/2

Graz (OTS) - Mit dem neuen Add-on für alle gängigen Browser revolutioniert capito die Vereinfachung von Texten: Mittels künstlicher Intelligenz können schnell und einfach klare und prägnante Texte für alle Zielgruppen verfasst werden. Das betrifft nicht nur Randgruppen, sondern die breite Öffentlichkeit: Mehr als die Hälfte aller Menschen hat Schwierigkeiten, komplexe Texte zu verstehen. „ Ob an Wähler*innen, Kund*innen oder Bürger*innen – wer im Internet eine Botschaft vermitteln möchte, die auch ankommt, braucht leicht verständliche Sprache “, weiß Chief Digital Officer Paul Mayer. Hier schafft das capito Add-on Abhilfe.

Bessere Social Media Posts durch künstliche Intelligenz

Das capito Add-on wird auf allen Webseiten eingeblendet, auf denen Text eingegeben wird, und prüft automatisch, wie verständlich der eingegebene Text ist. Mithilfe von künstlicher Intelligenz bietet es sofort hilfreiche Vorschläge zur Verbesserung. So erreichen Unternehmen und Organisationen mehr Menschen und sorgen dafür, dass ihre Botschaft Beachtung findet – und das auf fast allen Websites, inklusive Social-Media-Plattformen wie Facebook, LinkedIn, Twitter oder YouTube. Damit gibt es keine Ausrede mehr für missglückte Social-Media-Postings.

Einzigartige Marktneuheit

Die capito Software wurde in intensiver Forschungsarbeit auf Basis von Daten entwickelt, die über 21 Jahre hinweg in über 7.000 erfolgreichen Projekten im Bereich der Textvereinfachung gesammelt wurden. Sie basiert auf hochmodernem Machine Learning und Algorithmen und kann so den Kontext eines Textes interpretieren und in die Vereinfachung miteinfließen lassen. Damit ist sie auf diesem Gebiet einzigartig und das capito Browser-Add-on das erste seiner Art.

International wachsendes IT-Unternehmen aus Österreich

capito ist der Markt- und Qualitätsführer für leicht verständliche Sprache. Bis 2027 wird capito seinen Umsatz auf 46 Millionen Euro steigern. Aktuell haben auch Kleinanleger*innen die Möglichkeit, Teil dieses sozialen Fortschritts zu werden: Bei der Crowdinvesting-Kampagne auf der Plattform ROCKETS wurden bereits über 400.000 Euro von Kleinanleger*innen mobilisiert. „ Innerhalb der nächsten drei Jahre wird capito durch die jetzt schon erfolgreiche Crowdinvesting-Kampagne auch für Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch zur Verfügung stehen “, freut sich CDO Paul Mayer.

Jetzt für alle gängigen Browser verfügbar

Das neue Add-on ist jetzt überall verfügbar, wo es Browser-Erweiterungen gibt, und kann kostenlos ausprobiert werden. Dabei kann zwischen 3 verschiedenen leicht verständlichen Sprachstufen gewählt werden – so wird garantiert die gewünschte Zielgruppe erreicht und sympathisch kommuniziert.

capito – Einfach schreiben

Jetzt für Chrome, Edge, Firefox und Safari herunterladbar!

Mehr Infos und Links zum Download unter https://digital.capito.eu/addon

Teil des sozialen Fortschritts werden: https://rockets.investments/capito

