Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 13. Dezember 2022. Von MICHAEL SPRENGER. „Bergab“-Tour

Innsbruck (OTS) - Jetzt ist schon wieder was passiert. Nach den Überschreitungen der Wahlkampfkosten 2017 versuchte die ÖVP für den 2019er-Wahlkampf eine bessere Abrechnung vorzulegen. Doch der Rechnungshof glaubt der Wirtschaftspartei nicht.

Damals, im Wahlkampf 2017, wollte sich die ÖVP durch nichts, vor allem nicht durch Wahlkampfkostenober­grenzen und andere Kleinigkeiten von ihrem Weg in das Kanzleramt abbringen lassen. Vor dem 2019er-Wahlkampf versprach Sebastian Kurz, jetzt Kanzler, Besserung. Die Wahlkampfkosten werden auf Punkt und Beistrich eingehalten, teilte Kurz mit.

Verantwortlich für den Wahlkampf 2019 war Karl Nehammer. Kaum wurde die massive Überschreitung für 2017 bekannt, rückte Nehammer aus, um den Zerknirschten zu mimen: „Der Wahlkampf 2017 war für die neue Volkspartei ein außergewöhnlicher Wahlkampf. Leider haben wir deutlich mehr ausgegeben als die vorgesehene Obergrenze.“ Na ja, dank Großspenden und Millionen-Kredit konnte die ÖVP 2017 das Geld mit vollen Händen ausgeben. Sieben Millionen Euro waren erlaubt, die türkise Materialschlacht kostete 13 Millionen Euro.

Der ÖVP war es egal. Das Investment hat sich gelohnt. Die Strafe war schon eingepreist. Man war wieder Kanzlerpartei.

Aber wie gesagt – beim 2019er-Wahlkampf sollte alles anders werden. Und ja, es stimmt, 2019 war für die ÖVP nicht mehr so kostenintensiv. Einerseits befand sich Kurz nach der Selbstdemontage der FPÖ auf dem Höhepunkt seiner Karriere, andererseits war die Partei enorm verschuldet. Aber an das Gesetz wollte man sich dann doch nicht so genau halten. Also griff man bei der Abrechnung in die Trickkiste. Zuerst wurde einmal geklagt, weil der Falter berichtet hatte, dass die ÖVP auch 2019 die Wahlkampfkosten nicht eingehalten hat. Die ÖVP verlor den Prozess. Zugleich musste der Rechnungshof ewig und zwei Tage auf die Abrechnung warten. Damit nicht genug. Die ÖVP schickte dafür verspätet mehrere Fassungen an den Rechnungshof. Als dann den Prüfern der Geduldsfaden riss und erstmals Wirtschaftsprüfer in eine Parteizentrale geschickt wurden, korrigierte die selbsternannte Wirtschaftspartei ihre eigenen Angaben. Plötzlich wurde über eine Million Euro mehr an Wahlwerbungskosten ausgegeben. Doch getrickst wurde weiter. Also wurde Kurz’ „Bergauf“-Tour nicht als Teil des Wahlkampfes bewertet. Schließlich wollte die ÖVP unbedingt unter der Sieben-Millionen-Grenze bleiben.

Zur Erinnerung. Unter großem Tamtam wanderte Kurz im Sommer 2019 durch Österreich. Das kostete die Partei (samt der Mitarbeiter-Wahlkampf-Prämie) 887.000 Euro. Es zahlte sich aus. Kurz triumphierte, Nehammer wurde mit einem Ministeramt belohnt. Allerdings – wenig später begann für Kurz und Freunde eine mühsame „Bergab“-Tour.





