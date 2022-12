DXC Technology gibt Lockton UK als ersten Kunden bekannt, der die neue Assure-Broking-Lösung von DXC nutzt

London (ots/PRNewswire) - Bekräftigt sein Engagement für die Bereitstellung von Blueprint-Two-Übergangsdiensten

DXC Technology (NYSE: DXC) hat seine neue globale digitale Maklerplattform, DXC Assure Broking, zusammen mit dem Frühanwender Lockton, dem weltweit größten unabhängigen Versicherungsmakler, vorgestellt. Lockton nutzt die Cloud-basierte Plattform von DXC für sein britisches Privatkundengeschäft und plant eine Ausweitung auf andere Regionen und Branchen.

DXC Assure Broking läuft auf Amazon Web Services (AWS) und ist eine integrierte, modulare Lösung für gewerbliche Versicherungsmakler, die auf der DXC Assure Digital Platform basiert. Sie deckt die Bereiche Geschäftsentwicklung, Policenverwaltung, Schadenbearbeitung, Reporting und Analyse ab und bietet ein digitales Kundenerlebnis, reduziert Kosten, erhöht die Effizienz und beschleunigt die Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen. Diese Plattform ist der natürliche Nachfolger des aktuellen Portfolios von DXC an Broker-Lösungen: Brokasure Desktop, Brokasure Enterprise und GLOBAL XB.

DXC Assure Broking unterstützt die digitalen Dienstleistungen von Blueprint Two als Teil der Kernlösung zur Transformation des Londoner Versicherungsmarktes. DXC unterstützt die Umstellung auf Blueprint Two mit Optionen für die digitale Befähigung durch ein neues Angebot, DXC Assure Market Link, das es Maklern sowie Handels- und Spezialversicherungsträgern ermöglicht, ihre Investitionen in bestehende DXC-Anwendungen aufrecht zu erhalten.

Ray August, President, Insurance Software and BPS, DXC Technology, erklärte: „Der heutige Tag markiert einen bedeutenden Meilenstein für DXC und zeigt die Fortschritte, die wir bei der Entwicklung einer zukunftsweisenden Maklerplattform gemacht haben. Lockton ist ein geschätzter Kunde von DXC weltweit, und ich freue mich sehr, dass wir die Transformation dieser Branche mit einem hochkarätigen Frühanwender wie Lockton vorantreiben. Wir treffen unsere Kunden dort, wo sie sich in ihrem Transformationsprozess befinden, und bieten ihnen die Unterstützung, die sie benötigen, um ihre Investitionen zu erweitern oder auf neue Lösungen umzusteigen."

Lockton setzt die Komponenten von DXC Assure Broking bereits an mehreren Standorten im Vereinigten Königreich ein und wird sie möglicherweise auf ganz Europa ausweiten.

„Lockton hat sich für DXC Assure Broking als langfristige strategische Lösung entschieden, die das Potenzial hat, in größerem Umfang im gesamten Lockton-Geschäft eingesetzt zu werden", so Simon Coleman, COO von Lockton International. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit DXC, um die Retail-Lösung so zu gestalten, dass wir unseren Kunden eine schnellere Markteinführung und einen größeren Mehrwert bieten können."

Craig Beattie, Senior Analyst bei Celent, kommentierte: „Die kontinuierlichen Investitionen von DXC in digitale Lösungen für die globale Versicherungsbranche zeigen das Engagement des Unternehmens für den Markt und bieten einen Aktionsplan für den umfangreichen Kundenstamm von DXC in der Versicherungsbranche. Die Ambitionen von Lockton für die Plattform geben einen Einblick in das Potenzial des neuen Angebots."

Die ersten Anwender von DXC Assure Commercial and Specialty, das auf der gleichen Codebasis wie DXC Assure Broking basiert, werden in Kürze bekannt gegeben.

Zur Umsetzung von Blueprint Two hat DXC im Januar 2022 eine Vereinbarung mit Lloyd's, dem weltweit führenden Marktplatz für kommerzielle, unternehmerische und spezielle Risikolösungen, und der International Underwriting Association (IUA) bekanntgegeben. DXC ist damit beschäftigt, das gesamte IT-System des Londoner Marktes neu zu gestalten und dabei zu helfen, die weitgehend papierbasierten, analogen Prozesse in ein datenorientiertes, automatisiertes und kosteneffizientes System umzuwandeln. Die Vereinbarung wird von der Lloyd's Market Association (LMA) unterstützt.

Informationen zu DXC Technology DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie für Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu sorgen. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Dienstes vertrauen auf DXC, wenn es darum geht, Services bereitzustellen, die neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis in ihren IT-Umgebungen setzen. Erfahren Sie auf DXC.com mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kolleginnen und Kollegen Spitzenleistungen erbringen.

Informationen zu Lockton Was Lockton auszeichnet, ist auch das, was uns besser macht: Unabhängigkeit. Die private Eigentümerschaft von Lockton ermöglicht es seinen mehr als 7.500 Mitarbeitern, die in über 125 Ländern tätig sind, sich ausschließlich auf die Risiko-, Versicherungs- und Personalbedürfnisse der Kunden zu konzentrieren. Mit einer Expertise, die rund um den Globus reicht, liefert Lockton das tiefe Verständnis, das für bemerkenswerte Ergebnisse erforderlich ist.

Seit 11 Jahren in Folge hat das Business Insurance Magazine Lockton als „Best Place to Work in Insurance" (Bester Arbeitgeber in der Versicherungsbranche) ausgezeichnet. Im Jahr 2022 wurde Lockton von Best Companies als eines der 100 besten Großunternehmen, für die man arbeiten kann, ausgezeichnet.

