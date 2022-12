Penzing: Jutta-Steier-Park eröffnet

Wien (OTS) - Auf dem ehemaligen Areal der Theodor-Körner-Kaserne in Breitensee ist ein neuer Park für den 14. Bezirk entstanden. Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner hat diesen heute, Montag, feierlich eröffnet. Der Park ist nach der ehemaligen Bezirksvorsteherin Jutta Steier benannt, die von 1992 bis 2001 als erste Frau an der Spitze Penzings stand.

Schüchner verwies bei den Feierlichkeiten zur Parkeröffnung auf „drei Jahrzehnte Frauenpower im Bezirk“. Denn mit Andrea Kalchbrenner von 2001 bis 2019 und Schüchner seit 2019 lenkten durchgehend Bezirksvorsteherinnen die Geschichte des Stadtteils. Ein wienweites Novum, auf welches Vorsteherin Schüchner sehr stolz ist: „30 Jahre Frauenpower in Penzing ist wahrlich ein Grund zum Feiern. Die beiden Frauen sind großartige Vorbilder für mich und es ist eine Ehre für mich nunmehr seit mehr als drei Jahren in die Fußstapfen solch großen Politikerinnen zu treten.“

Wichtige Arbeit für den Bezirk

In die Amtszeit der 2017 verstorbenen Jutta Steier fielen unter anderem Maßnahmen für den öffentlichen Verkehr, wie die wichtige Verlängerung der U3 Richtung Westen oder die Verdichtung von Busfahrplänen. Auch die Eröffnung der Städtischen Bücherei in der Hütteldorfer Straße sowie der Beginn der Renaturierung des Wienflusses waren Meilensteine in ihrer Amtszeit. „Diese wunderschöne Parkanlage in Breitensee soll von nun ab an unsere erste Bezirksvorsteherin erinnern und den Menschen im Bezirk viel Freude bereiten“, so Schüchner.

Weitere Informationen: Büro der Bezirksvorsteherin, Telefon 01/4000-14111 (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse