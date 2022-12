SPÖ-Herr zur Biodiversitätsstrategie: „Natur muss über Profit stehen!“

Fortschritte treffen auf abgeschwächte Ziele, wichtiger Regierungsbeschluss fehlt

Wien (OTS/SK) - „Die Biodiversitätsstrategie muss der Grundstein für eine Zukunft sein, in der der Schutz der Natur über den Profitinteressen von Wenigen steht. Zwar finden sich wichtige Fortschritte darin, doch reichen diese nicht aus“, kritisiert Julia Herr, SPÖ-Umweltschutzsprecherin. Besonders der nicht absehbare Regierungsbeschluss schmerze. „Das Klimaschutzministerium hat mit der Biodiversitätsstrategie ein Papier vorgelegt, dem es mangels Regierungsbeschluss und Zustimmung der ÖVP an Durchsetzungskraft fehlt. Sie droht damit zum reinen Papiertiger zu verkommen!“, warnt Herr und fordert mehr Verbindlichkeit: „Die Ziele sind großteils zu unterstützen und stellen einen Fortschritt dar, aber es braucht eine gesetzliche Verankerung!“ ****

Inhaltlich hebt die Abgeordnete zwei Schwachstellen hervor. „Die konkreten Zielsetzungen bei der Pflanzenschutzmittelreduktion fallen äußerst defensiv aus“, meint Herr. Auch bei der Ausweitung von strengen Schutzgebieten bleiben die Ziele schwammig. So sollen bis 2030 keineswegs 10 Prozent der Landflächen streng geschützt sein, stattdessen soll bis 2030 bloß ein partizipativer Prozess initiiert und erste Schritte für deren Einrichtung gesetzt worden sein. „Das ist nicht genug!“, hält Herr fest und verweist auf ihren Antrag für ein Grünes Netz in ganz Österreich, der im Umweltausschuss bereits vertagt wurde: „Allein 10 Prozent der Waldfläche sollen unter strengen Schutz gestellt werden und ein Viertel davon sogar gänzlich aus der Bewirtschaftung genommen werden. Die Natur braucht mehr Wildnis und ein zusammenhängendes Netz großzügiger Flächen, in denen sich jegliche Nutzung dem Erhalt der Biodiversität unterordnen muss. Wir müssen aufhören, Natur als Quelle für Profit zu sehen!“ (Schluss) sr/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at