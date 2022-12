Aviso PK am 15.12.: Mehr Respekt für Beschäftigte im Handel

Wien (OTS) - Jedes Jahr Krise und dabei immer freundlich lächeln:

Eine aktuelle Studie des IFES und des Wifo zeigt, dass die Handelsbeschäftigten in den Jahren der Covidkrise enorme Belastungen aushalten mussten. Jetzt folgt mit der Preiskrise die dritte schwere Belastung für die Handelsbeschäftigten. „Die Beschäftigten im Handel verdienen mehr Respekt für ihre Leistung und bessere Arbeitsbedingungen“, sagt die Bundesvorsitzende der GPA, Barbara Teiber. „Wie hoch der Druck auf die Handels-beschäftigten ist, zeigt sich auch an der hohen Anzahl an Anfragen in unserer Arbeitsrechtsberatung“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. Beide fordern Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen für die Handelsbeschäftigen.

Es informieren Sie:

Renate Anderl, AK Präsidentin

Barbara Teiber, Bundesvorsitzende Gewerkschaft GPA

Eva Zeglovits, Geschäftsführerin IFES

Donnerstag, 15. Dezember 2022

9:30 Uhr

AK Wien, Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter

https://www.arbeiterkammer.at/handel

Fragen auf der PK online richten Sie bitte via E-Mail an nani.kauer @ akwien.at.

Wir würden uns freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

