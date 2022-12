Die Politik-Woche in ORF III: Dreitägige Nationalratssitzung ab Dienstag, „Politik live“-Jahresrückblick am Donnerstag

Wien (OTS) - ORF III widmet sich diese Woche ausgiebig der Politik:

So überträgt der Sender die dreitägige Nationalratssitzung am 13., 14. und 15. Dezember live aus der Hofburg. Am letzten Plenartag, dem 15. Dezember, lässt „Politik live“ außerdem die Ereignisse des Jahres 2022 Revue passieren.

Der Nationalrat absolviert diese Woche die letzten planmäßigen Sitzungen des Jahres. Am Dienstag, dem 13. Dezember, beginnt die erste Plenarrunde in „Politik live“ um 12.00 Uhr mit einer aktuellen Stunde der FPÖ und den Themen Europäische Menschenrechtskonvention, Bestellungsverfahren im öffentlichen Dienst, Gewinnabschöpfung und Stromverbrauchsreduktionsgesetz. Es kommentiert Astrid Wibmer.

Den zweiten Sitzungstag des Nationalrats überträgt ORF III am Mittwoch, dem 14. Dezember, in „Politik live“ bereits um 9.05 Uhr. Auf der Tagesordnung steht eine Fragestunde mit Bundesministerin für EU und Verfassung, Karoline Edtstadler, weiters die Themen Covid-19-Sonderregelungen, Volksbegehren gegen die Impfpflicht, die Pflegereform und die Strompreisbremse. Reiner Reitsamer und Anna Stahleder kommentieren die Geschehnisse.

Am Donnerstag, dem 15. Dezember, findet die letzte planmäßige Nationalratssitzung im Ausweichquartier der Hofburg statt. „Politik live“ überträgt ab 9.05 Uhr. Der Tag beginnt mit einer Fragestunde an die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien, Susanne Raab. Im Lauf der Sitzung stehen eine Reform des Maßnahmenvollzugs, das Kinderbetreuungsgeld sowie eine Informationsoffensive gegen Gewalt an Frauen und Kindern zur Debatte. Die Kommentatoren sind Reiner Reitsamer und Anna Stahleder.

Am Donnerstagabend gestaltet schließlich „Politik live“ (21.05 Uhr) einen Rückblick auf das politische Jahr. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Belastungsproben für die türkis-grüne Bundesregierung, die Wahl des Bundespräsidenten, die Klimakrise und der Abschied von Queen Elizabeth II – 2022 brachte zahlreiche Veränderungen und Herausforderungen mit sich. Zu Gast im Studio bei Lou Lorenz-Dittlbacher sind u. a. Altbundespräsident Heinz Fischer, Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und die aus der Ukraine geflüchtete Alisa Khokhulya.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

