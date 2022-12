FPÖ – Krauss: Volkshochschulen sind ein rotes Fass ohne Boden

Weitere Millionenzuschüsse für diese SPÖ-Organisation eine Provokation der Sonderklasse

Wien (OTS) - Empört über den weiteren Zuschuss von fünf Millionen Euro an die Wiener Volkshochschulen zeigt sich der Bildungssprecher und Klubobmann der Wiener FPÖ, Maximilian Krauss. „Bei den Wiener Volkshochschulen handelt es sich um eine lupenreine SPÖ-Organisation, deren katastrophale Finanzgebarung vom Stadtrechnungshof aufgedeckt wurde. Durch den Bericht wurde bekannt, dass die Wiener Volkshochschulen im Zeitraum von lediglich zwölf Jahren insgesamt 282.509.225,26 Euro an Mitteln der Stadt Wien erhalten haben. Im Prüfungszeitraum war der nunmehrige Bürgermeister Michael Ludwig Vorsitzender des Aufsichtsrates der Volkshochschulen und ist damit für Misswirtschaft und Steuergeldverschwendung persönlich verantwortlich. Wenn jetzt – auch mit tatkräftiger Unterstützung von Neos-Vizebürgermeister Wiederkehr – weitere Millionen in dieses rote Fass ohne Boden gebuttert werden, dann ist das eine Provokation der Sonderklasse“, betont Krauss.

