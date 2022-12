Mavie macht Unternehmen und Mitarbeiter*innen gesund

Gesundheit ist ein wertvolles Gut, gerade in herausfordernden Zeiten. Mavie unterstützt Unternehmen und ihre Mitarbeiter*innen dabei, gesund zu werden.

Wien (OTS) - Corporate Health & Wellness ist spätestens seit der Coronapandemie kein Lifestyle-Thema mehr. Gerade in Zeiten mit hohem Druck, in denen chronische und mentale Krankheiten zunehmen und auf Arbeitskräftemangel bzw. Phänomene wie „the great resignation“ oder „quiet quitting“ treffen, gewinnt die betriebliche Gesundheitsvorsorge an Bedeutung. Einerseits um Unternehmen und ihre Mitarbeiter*innen selbst in Krisen resilienter und stärker zu machen, andererseits um sich mit einer gesunden Unternehmenskultur positiv am Markt zu positionieren. Bei den Mitarbeitenden kommt diese Entwicklung sehr gut an: Laut einer Gallup-Umfrage finden 62% der befragten Arbeitnehmer*innen, dass eine betriebliche Gesundheitsvorsorge einen Arbeitgeber attraktiver macht. Bei fast 60% der Befragten würde das Commitment zu ihrem Arbeitgeber bei einem derartigen Angebot steigen und immerhin 80% würden es nutzen.

„38,8% der Österreicher*innen leiden unter chronischen Krankheiten und 60% der Bevölkerung zumindest teilweise unter psychischen Belastungen. Auswirkungen zeigen sich in Krankenstandstagen, einem belasteten Betriebsklima oder sinkender Motivation und Leistung. Wenn Unternehmen langfristig fit für den Wettbewerb und attraktiv für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein wollen, muss Gesundheit von der reinen Privatsache zur Chefsache werden. Corporate Health und Wellness sollten in Zukunft zum gelebten unternehmerischen Selbstverständnis gehören. Damit das jetzt einfacher wird, gibt es Mavie“, erläutert Lukas Mayrl, Director von Mavie. Mavie Director Erich Kruschitz ergänzt: „Aktuell unterstützen wir bereits 150 Unternehmen mit rund 120.000 Mitarbeiter*innen, sich um die körperliche und mentale Gesundheit ihrer Beschäftigten zu kümmern. Bei über vier Millionen Beschäftigten in Österreich sehen wir noch enormes Potenzial für starke und gesunde Organisationen. Wir setzen dabei auf einen ganzheitlichen Ansatz, der Körper und Psyche umfasst. Unser Ziel ist es, mit unserem innovativen Anspruch die klare Nummer 1 für betriebliche Gesundheitsdienstleistungen in Österreich sowie angrenzenden Märkten zu werden.“

Ganzheitlicher Gesundheitsansatz

Um das zu erreichen hat Mavie die betriebliche Gesundheitsförderung basierend auf den Erfahrungen mit ihren Kund*innen neu gedacht: Ganzheitlich und punktgenau, digital und analog, leicht zugänglich und einfach verfügbar. So begleitet Mavie Unternehmen mit individuellen Lösungen dabei, eine neue und gesunde Unternehmenskultur zu etablieren und somit für mehr Zufriedenheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit im Unternehmen zu sorgen.

Der Fokus der Leistungen liegt dabei auf vier Bereichen

Diagnostik - Gesundheit beginnt lange bevor es schmerzt, mit Präventions- und Früherkennungs-Services von Mavie

Physische Gesundheit - Kleine Schritte im Arbeitsalltag für einen gesunden Lebensstil mit Mavie Coaches

Mentale Gesundheit - Wohlbefinden beginnt im Kopf, Mavie hilft mit unterschiedlichen Angeboten, wenn es akut ist und wenn es darum geht zu wachsen

Ernährung - Ein gutes Leben gelingt mit dem richtigen „Treibstoff“ sowie mit dem richtigen Mavie-Coaching und -Know-how auch leicht im Berufsalltag

Die Mavie-Programme werden individuell abgestimmt. Ziel ist es, Gesundheit kontinuierlich und selbstverständlich im Unternehmensalltag zu integrieren, den Bedarf und die Anforderungen des Unternehmens zu berücksichtigen, in der Kommunikation zu begleiten und nicht nur punktuelle Maßnahmen anzubieten. Programme werden daher integrativ z.B. in Form von Gesundheitsroutinen mit ineinandergreifenden Leistungen konzipiert. Grundsätzlich fokussiert Mavie dabei immer auf dem Gesund-Bleiben von Mitarbeiter*innen und deren Organisationen. Die Angebote sind ganzheitlich und umfassend, wobei Prävention, Früherkennung und Niederschwelligkeit großgeschrieben werden. Das Leistungsportfolio, auf das Mavie zurückgreift, umfasst rund 100 einzelne Services und reicht von mobilen Gesundheitschecks, Fitnessprofilen oder Ernährungscoachings bis zu Employee Assistance Programmen, bei dem Mitarbeiter*innen und Führungskräfte in persönlichen Veränderungs- und Entwicklungsphasen oder in Krisen durch externe Berater und Coaches in ihrer mentalen Gesundheit unterstützt werden.

Neue digitale Plattform Mavie Portal als Gamechanger

Zusätzlich bietet Mavie auch digitale Begleitung. Das neue Mavie Portal (https://mavie.care) ermöglicht es Mitarbeitenden von Unternehmenskund*innen, einfach, rasch und anonym Zugriff auf eine Vielzahl an Inhalten zu haben. Über 100 wissenschaftlich fundierte Themen, Artikel, Videos, Übungen und Selbsttests bieten auf mavie.care Hilfe zur Selbsthilfe für alltägliche Herausforderungen wie Stress, Konflikte, Krisenbewältigung, Resilienzstärkung und vieles mehr. Jede Woche wird in einem Live-Stream über ein aktuelles Thema gesprochen, bei dem es die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen und zu interagieren. Und weil kein Mensch gleich ist, passt sich Mavie auch an die individuellen Bedürfnisse jeder Einzelnen und jedes Einzelnen an – auf Basis psychologischer Selbsttests. Das vor dem Hintergrund 100 prozentiger Vertraulichkeit und Anonymität.

„Damit erreichen wir ganz niederschwellig jene, die noch keine persönlichen Angebote genutzt haben bzw. bereits Beratung oder Coaching hatten und ergänzend begleitet werden wollen. Wir sehen großes Wachstumspotenzial bei digitalen Beratungsservices und erachten sie als sinnvolle Ergänzung zu persönlicher Beratung. Wir freuen uns, hier ein innovatives Angebot für unsere Kund*innen anbieten zu können, das wir in Zukunft weiter ausbauen werden“, schließt Karin Lehner-Illetschko, Head of Client Center bei Mavie.

Über Mavie

Mavie ist in Österreich ein führender Anbieter für betriebliche Gesundheitsvorsorge und unterstützt Unternehmen und deren Mitarbeiter*innen auf dem Weg zu einer gesünderen Organisation. Zum Portfolio von Mavie gehört alles, was dem Gesund-Bleiben von Organisationen und deren Mitarbeiter*innen dient. Die Angebote sind ganzheitlich, umfassen körperliche wie mentale Gesundheit und reichen von modernen, niederschwelligen Diagnostikangeboten, über Bewegungsangebote, mentales Coaching bis hin zur Ernährungsberatung. Prävention und Nachhaltigkeit werden dabei stets großgeschrieben. Aktuell betreut Mavie rund 150 Unternehmen mit rund 120.000 Mitarbeiter*innen. Hinter Mavie stehen erfahrene und passionierte Gesundheitsexpert*innen, denen der nachhaltige und spürbare gesundheitliche Unterschied am Herzen liegt.

