Feierliche Christbaum-Illuminierung im Vienna International Center

Landtagspräsident Ernst Woller betont Bedeutung der Stadt Wien und des VIC als Ort des Friedensdialogs

Wien (OTS) - Als liebgewonnene Tradition bekamen die Angestellten der Vereinten Nationen auch heuer wieder einen vier Meter hohen Christbaum von der Stadt Wien gespendet. Dieser wurde in der Rotunda aufgestellt, dem Herzstück des Vienna International Center.

Nach zwei Jahren der Pandemie war es heuer erstmals wieder möglich, dass die traditionelle Adventfeier stattfinden konnte. Wiens Erster Landtagspräsident Ernst Woller richtete, wie auch UNIS Direktor Martin Nesirky und Botschafterin Gabriela Sellner von der Ständigen Vertretung Österreichs bei den Vereinten Nationen in Wien, Grußworte an die anwesenden UN Angestellten, bevor der Weihnachtsbaum festlich illuminiert wurde. Ernst Woller: „Wir blicken mit großer Sorge auf die Kriegsgebiete in Europa und auf der ganzen Welt. Friedensverhandlungen sind das Gebot der Stunde. Wien ist seit jeher der ideale Ort, um auf neutralem Boden den internationalen Dialog voranzutreiben. “

Wie auch schon letztes Jahr wurde der Christbaumschmuck von Kindern des Bildungsgrätzls Kaisermühlen liebevoll gestaltet. 1.000 aus Recyclingmaterial hergestellte Friedenskerzen symbolisieren den Wunsch der Kinder nach Frieden und Schutz unserer Umwelt - die gleichen Ziele, die auch die in Wien ansässigen UN-Organisationen verfolgen. Seit 1979 ist Wien einer der vier Amtssitze der Vereinten Nationen. Über 4.000 Beschäftigte aus mehr als 125 Ländern arbeiten bei den im Vienna International Center (VIC) ansässigen internationalen Organisationen.

Pressefotos unter: www.wien.at/presse/bilder

Das Verbindungsbüro der Stadt Wien im Vienna International Center – Vienna Service Office

Das Vienna Service Office (VSO) ist eine Außenstelle der Stadt Wien direkt im Vienna International Center. Es bietet den Bediensteten der UN-Organisationen und ihren Angehörigen rasche und individuelle Hilfe bei Fragen des täglichen Lebens an und stellt ihnen kostenlos Informationen zur Verfügung. Mehr Informationen über die internationale Arbeit der Stadt Wien finden Sie hier:

www.wien.gv.at/english/politics/international/vso/index.html

https://www.wien.gv.at/english/politics/international/vso/index.html

Die Wiener Bildungsgrätzl: It takes a Grätzl to raise a child!

Alle Einrichtungen des Bildungsgrätzls Kaisermühlen arbeiten auch in diesem Schuljahr gemeinsam zu den Schwerpunkten der Friedenspädagogik und Nachhaltigkeit zusammen.

Das Bildungsgrätzl Kaisermühlen ist eines von 23 aktiven Wiener Bildungsgrätzln, in denen Schulen, Kindergärten, Erwachsenenbildung sowie Jugend- und Sozialarbeit mit lokalen Vereinen und Initiativen kooperieren. Entsprechend dem Leitsatz „It takes a Grätzl to raise a child“ sorgen die Institutionen gemeinsam für ein vielfältiges, durchgängiges und umfassendes Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangebot im unmittelbaren Lebensraum der Kinder und Jugendlichen.

www.wien.gv.at/bildungsgraetzl





