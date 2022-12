Weihnachten im Naturhistorischen Museum Wien

Wien (OTS) - Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür und das Naturhistorische Museum Wien bietet buntes Winter- und Weihnachtsprogramm für Groß und Klein!



Führungen auf das Dach des Museums mit einer Tasse Punsch, Touren durch die Ausstellungen zu winterlichen Themen, Kinder- und Familienprogramm, Planetarium-Shows zum Stern von Bethlehem oder den Winter im Mikroskop betrachten – rund um die Feiertage ist für alle etwas dabei!



Öffnungszeiten während der Feiertage:



Sonderöffnungszeiten:

Sa, 24. Dezember 2022: 09:00 - 15:00 Uhr geöffnet

So, 25. Dezember 2022: geschlossen

Di, 27. Dezember 2022: 09:00 - 18:30 Uhr geöffnet

So, 01. Jänner 2023: geschlossen

Di, 03. Jänner 2023: 09:00 - 18:00 Uhr geöffnet



Achtung: ab 02. Jänner 2023 neue Öffnungszeiten:

Donnerstag bis Montag 09:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 20:00 Uhr

Dienstag geschlossen





Die letzte Adventwoche genießen:



Führung

Punsch am Dach

Erleben Sie einen kulturhistorischen Spaziergang durch das Museum, der am Dach des Hauses mit einem fantastischen Wienblick endet. In der Adventzeit (bis 23. Dezember) wird dazu eine heiße Tasse Punsch serviert.

Termine: Jeden Freitag, Samstag und Sonntag um 16:00 Uhr, Mittwoch um 18:30 Uhr.

Tickets: Führungskarte: 9,- Euro, zuzüglich Eintritt

Keine Anmeldung erforderlich. Ab 12 Jahren.



Führung

Die Natur im Winter

Dr. Claudia Roson erklärt in ihrer Führung: Wie überstehen Tiere diese unwirtliche Jahreszeit? Welche Strategie ist die beste? Warum verlassen manche Tierarten ihren nun eisigen Lebensraum, während andere diesen sogar aktiv aufsuchen?

Termin: 18. Dezember, 15:00 Uhr

Tickets: Führungskarte: 5,- Euro, zuzüglich Eintritt



Führung

Wildtiere & Wintersport

Auf Skitouren und Wanderungen dringen wir in den Lebensraum ganz besonderer Tierarten ein. Manche lassen sich gut beobachten, andere bleiben unsichtbar oder hinterlassen nur Spuren. Eine winterliche Tour mit Stefan Agnezy durch das Museum zeigt, wie wir uns im Gebiet von Steinbock, Gämse, Schneehase und Raufußhuhn verhalten, ohne die Tiere zu gefährden!

Termin: 21. Dezember, 17:00 Uhr

Tickets: Führungskarte: 5,- Euro, zuzüglich Eintritt



Kinderprogramm

Tiere im Winter

Der Winter ist für viele heimische Tiere eine harte Zeit. Es gibt zu wenig zu essen und oft ist es kalt. Im Rahmen dieses Programms können Kinder die Spuren verschiedener Tiere in der Schausammlung des Museums suchen und verfolgen und finden heraus, mit welchen Tricks sie im Winter überleben können.

Termine: 17. und 18. Dezember

jeweils um 11:15 Uhr: für Kinder ab 3 Jahren

jeweils um 14:00 Uhr: für Kinder ab 6 Jahren

Tickets: Die Teilnahme an diesem Programm ist kostenlos, keine Anmeldung erforderlich.



Deck 50

Mikro-Show – Der Winter im Mikroskop

Der Mikrokosmos bekommt eine Bühne und wird genau unter die Lupe genommen: Bis zu 1000-fach vergrößert, werden selbst Einzeller, Bakterien und Wasserflöhe zu Stars der riesigen LED-Wand im Deck 50. Welche Naturobjekte findet man nun selbst in der kalten Jahreszeit für das Mikroskop?

Termine : 17., 18. und auch 26.-31. Dezember, 15:30 Uhr

Tickets: € 5,- zuzüglich Eintritt



Digitales Planetarium

Liveshow „Der Stern von Bethlehem“

Was könnte hinter dem Stern stecken, der die Weisen aus dem Morgenland geleitet hat? Verschiedene Theorien – vom klassischen Kometen bis zu Supernovae oder Planetenkonjunktionen – werden live veranschaulicht. Das Special bietet eine Reise ins „Heilige Land“ und zeigt den Himmel, wie er vor über 2.000 Jahren zu sehen war.

Termine: 18. und auch 26., 27. Dezember um 14:00 Uhr

Tickets: 5,- Euro, zuzüglich Eintritt | bis 19 Jahre 3,- Euro





24. Dezember – Wir warten auf das Christkind:



Deck 50

Dino-Show

Die Multimedia-Show auf Deck 50 macht es möglich, die faszinierende Welt der Dinosaurier hautnah zu erleben! Gemeinsam geht es auf eine Zeitreise in die vergangenen Welten der Trias, Jura und Kreide. Das Besondere an dieser Welt? Man kann im wahrsten Sinne „eintauchen“ und wird dabei selber zum Teil der Show.

Termine: 24. Dezember um 10:00, 11:00, 13:00 und 14:00 Uhr.

Tickets (ab 4 Jahren): 5,- Euro, zuzüglich Eintritt



Digitales Planetarium

Liveshow „Der Stern von Bethlehem"

Was könnte hinter dem Stern stecken, der die Weisen aus dem Morgenland geleitet hat? Verschiedene Theorien – vom klassischen Kometen bis zu Supernovae oder Planetenkonjunktionen – werden live veranschaulicht. Das Special bietet eine Reise ins „Heilige Land“ und zeigt den Himmel, wie er vor über 2.000 Jahren zu sehen war.

Termin: 24. Dezember um 13:00 Uhr

Tickets: 5,- Euro, zuzüglich Eintritt | bis 19 Jahre 3,- Euro

Geschenktipps:



Muscheldinner im NHM Wien

Die Kuppelhalle des Naturhistorischen Museums Wien verwandelt sich im Jänner und Februar in einen Gourmettempel mit Miesmuscheln, Fischspezialitäten und Meeresfrüchten. Jeder Teller ist ein Kunstwerk!

Termine: 11. Jänner – 15. Februar 2023

Kosten: Preis pro Person: 72,- Euro (inkl. Couvert, Dinner, Museumstageseintritt, exkl. Getränke)

Information und Buchung



Tierische Weihnachten

Neu im NHM Wien-Museumsshop: originelle Weihnachtsbaum-Anhänger um 7,90 Euro pro Stück!

Motive: Papagei, T-Rex, Rehkitz, Robbe, Eule, Schildkröte, Seepferdchen, Pfau, Igel, Faultier, Pinguin, Flamingo.





