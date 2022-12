24. „Sport am Sonntag“-Auktion für LICHT INS DUNKEL für den guten Zweck

Im Rahmen von 50 Jahren LICHT INS DUNKEL wurden exklusive Exponate für die Hilfsaktion in Spendengeld verwandelt

Wien (OTS) - Bereits zum 24. Mal fand die Versteigerung exklusiver Exponate aus der Welt des Sports in der Sendung „Sport am Sonntag für LICHT INS DUNKEL“ statt, die gestern, am Sonntag, dem 11. Dezember 2022, von Alina Zellhofer, Kristina Inhof und Andreas Onea live aus dem Studio 2 am ORF Mediencampus präsentiert wurde. Aus der Versteigerung der Exponate resultierte eine Spendensumme von 135.845 Euro.

Unterstützt von Heeressportlerinnen und -sportlern des Österreichischen Bundesheeres halfen zahlreiche weitere Sportler/innen – darunter Paralympics-Schwimmer und Vize-Weltmeister bei der Weltmeisterschaft 2022 Andreas Ernhofer, Bronze-Gewinner bei den Schwimmeuropameisterschaften 2022 Valentin Bayer, Para-Tennisprofi Nico Langmann, die Beachvolleyball-Kandidatinnen und Kandidaten für die Olympischen Spiele in Paris 2024 Martin Ermacora, Katharina Schützenhofer, Lena Plesiutschnig und Moritz Pristauz sowie die Synchronschwimmerinnen-Schwestern Eirini, Anna-Maria und Vasiliki Alexandri – an den Spendentelefonen mit, um die Gebote der ORF-1-Seher/innen entgegenzunehmen. Weitere prominente Gäste live im Studio waren die ehemalige ÖFB-Teamspielerin Lisa Makas, Rallye-Ass Raimund Baumschlager und Österreichs Formel-1-Legende Gerhard Berger.

Bei der ORF-SPORT-Auktion für LICHT INS DUNKEL kam ein Endergebnis von insgesamt 135.845 Euro (exklusive der angekündigten Verdoppelung aller Spenden, die bis zum 24. Dezember 2022 eingegangen sind, durch die Bundesregierung) zusammen. Die Summe ergab sich aus dem Erlös der Versteigerung in der Höhe von 100.500 Euro und zwei Schecks über 20.000 Euro: ein Scheck über 15.000 Euro wurde vom Betreiber des Wiener Einkaufszentrums „Aufhof Center & Riverside“ Peter Schaider jun. überreicht, der zweite über 5.000 Euro stammt von der GT Gerätetechnik. Weiters Teil der Spendensumme waren Spendenzusagen im Verlauf des Sporttages in der Höhe von 15.345 Euro.

Versteigerung von exklusiven Exponaten für den guten Zweck

Das Höchstgebot von 20.000 Euro erzielte in der gestrigen Sendung „Sport am Sonntag für LICHT INS DUNKEL“ ein exklusives Gemälde von David Alaba, zur Verfügung gestellt vom Maler Tom Lohner und David Alaba. 13.000 Euro wurden für 1x2 VIP-Wochenend-Tribünen-Tickets für den Großen Preis von Österreich 2023 gespendet, der einen Blick hinter die Kulissen der Königsklasse des Motorsports ermöglicht und vom Red Bull Ring zur Verfügung gestellt wurde. Das dritthöchste Gebot mit 10.000 Euro wurde für ein Tennis-Doppel-Match mit Oliver Polzer und Tobias Pötzelsberger abgegeben – zur Verfügung gestellt von Erste Bank Open und Vienna Marriott Hotel. Ein Rennstreckentraining mit Matthias Lanzinger und einer 180 PS starken KTM 1290 SUPER DUKE R inklusive zweier VIP-Tickets für den Motorrad Heim-Grand-Prix in Spielberg, von KTM und Salomon zur Verfügung gestellt, ging für 8.000 Euro an die höchstbietende Person. 7.500 Euro wurden für ein DTM-Rennwochenende in Österreich in der Saison 2023 gespendet, das von BWT zur Verfügung gestellt wurde und eine Übernachtung in einem exklusiven Hotel für zwei Personen von Samstag auf Sonntag, eine Taxifahrt mit einem BWT DTM-Auto und ein exklusives Dinner mit einem BWT DTM-Fahrer inkludiert.

Auch die übrigen der insgesamt 15 Exponate, die das ganze Jahr über von der „Sport am Sonntag“-Redaktion gesammelt wurden und einmalige Erlebnisse aus der Welt des Sports bieten, für die sich große österreichische Sportlerinnen und Sportler zur Verfügung stellen, erzielten Top-Gebote, die alle der Aktion LICHT INS DUNKEL zugutekommen.

Die Auktion wurde wie im Vorjahr von Hauptschätzmeister Leopold Pfaffl vom Wiener Dorotheum und Notarin Mag. Beate Schumacher überwacht.

Alle Informationen zur Spendensammelaktion unter lichtinsdunkel.ORF.at

Während des ganzen Jahres kann unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 durch Anruf oder SMS gespendet werden sowie online auf lichtinsdunkel.ORF.at oder auf Facebook über den Kanal von LICHT INS DUNKEL. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten finden sich auch im ORF TELETEXT auf Seite 680.

