Toto: Drei Jackpots zum und mit dem WM-Finale – 8.000 Euro warten

Annahmeschluss für die Runde 50 ist am Samstag um 15:50 Uhr

Wien (OTS) - Gleich drei Jackpots warten in der nächsten Toto Runde am kommenden Wochenende, wenn es unter anderem das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft sowie das Spiel um Platz drei zu tippen gilt.

Jackpot Nummer eins gibt es beim Dreizehner. Hier warten rund 8.000 Euro. Um gut 4.000 Euro geht es bei Jackpot Nummer zwei, das ist jener beim Zwölfer. Und weil aller guten Dinge drei sind, gibt es auch beim Elfer einen Jackpot, da es niemandem gelungen ist, auch nur elf Spiele richtig zu tippen.

Jackpots in gleich drei Rängen, das hat es zuletzt vor gut einem Jahr im November 2021 gegeben.

Auch in der Torwette blieben die Töpfe in den ersten beiden Rängen verschlossen. Zum 13. Mal in Folge gelang niemandem, alle fünf Ergebnisse richtig zu tippen, und diesmal gab es auch keine vier richtigen Ergebnisse.

Annahmeschluss für die Runde 50 ist am Samstag, um 15:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 49

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 3.864,67 – 8.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 2.086,92 JP Elfer, im Topf bleiben EUR 463,76 13 Zehner zu je EUR 71,30 39 5er Bonus zu je EUR 9,90

Der richtige Tipp: X X 1 2 2 / 2 2 X 1 X 1 X 2 X 1 X 1 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 12.043,44 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 338,98 Torwette 3. Rang: 4 zu je EUR 105,90 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 163.245,14

Torwette-Resultate: 0:0 2:2 1:0 1:2 1:+

