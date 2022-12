Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

350 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 11. Dezember 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker und eine Pkw-Mitfahrerin bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 9. Dezember 2022, im Bezirk Sankt Johann im Pongau, Salzburg, bei dem eine 77-jährige Pkw-Mitfahrerin getötet wurde. Ein 80-jähriger Pkw-Lenker verlor aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 58-Jährigen und dessen 77-jähriger Mitfahrerin. Beide Insassen des Pkw wurden eingeklemmt, wobei der Lenker schwer verletzt wurde und die 77-jährige Mitfahrerin aufgrund ihrer Verletzungen verstarb. Der zuvor abgekommene Pkw-Lenker blieb unverletzt. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B ums Leben. Je ein Verkehrstoter musste im Burgenland, in Niederösterreich und in Salzburg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in einem Fall nichtangepasste Geschwindigkeit. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall.

Vom 1. Jänner bis 11. Dezember 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 350 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 346, 2020 330 und 2019 397.

