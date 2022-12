SPÖ-Schroll ad Gewessler: Österreich braucht Gaspreisdeckel nach deutschem Vorbild

Energieministerin soll sich bei EU-Ministerrat von deutschem Amtskollegen inspirieren lassen Energieministerin soll sich bei EU-Ministerrat von deutschem Amtskollegen inspirieren lassen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll appelliert anlässlich des morgigen Treffens der EU-Energieminister*innen an Ministerin Gewessler, sich in Sachen Gaspreisdeckel von ihrem deutschen Amtskollegen Habeck inspirieren zu lassen: „Österreichs Wettbewerbsfähigkeit kommt aufgrund der deutschen Gaspreisbremse massiv unter Druck. Das haben mittlerweile nicht nur die Vertreter*innen der Wirtschaft, sondern auch alle schwarzen Landeshauptleute erkannt und dies in eine entsprechende Forderung an die Regierung verpackt. Es wird Zeit, dass ÖVP und Grüne handeln. Statt weiterer Einmalzahlungen zu beschließen, muss die Bundesregierung endlich auch in Österreich einen Gaspreisdeckel einführen. Sollte Ministerin Gewessler noch immer nicht von der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit überzeugt sein, können ihre Zweifel sicher in einem kurzen Gespräch mit ihrem Gegenüber Habeck ausgeräumt werden. Ich empfehle ihr dringend, sich diesbezüglich von der Politik der deutschen Ampelkoalition inspirieren zu lassen.“ ****

Die SPÖ wird bei der kommenden Nationalratssitzung abermals einen Antrag auf einen Gaspreisdeckel nach deutschem Vorbild einbringen. „Es ist höchst an der Zeit, dass ÖVP und Grüne aufwachen und verantwortungsvolle Krisenpolitik machen. Wenn es so weiter geht wie bisher, fährt Österreichs Wirtschaft an die Wand“, kritisiert Schroll abschließend. (Schluss) sr/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at