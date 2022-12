ORF-Radios: Das FM4-Programm zu den Feiertagen

Wien (OTS) - It’s that time of the year! Mit Feiertagsspecials, Jahresrückblicken und -vorschauen stimmt FM4 auf die Feiertage ein. Das Programm ist gespickt mit Spezialsendungen von „Im Sumpf“, „House of Pain“, „Hallo FM4“, dem „FM4 Film Podcast“ und vielem mehr.

Der Fahrplan durch die Highlights des FM4-Feiertagsprogramms:

Samstag, 24. Dezember 2022

„Weihnachten im Sumpf“ (22.00-24.00 Uhr) mit Thomas Edlinger, Katharina Seidler & Fritz Ostermayer: Die drei laden unter dem Motto „Haut die Tanne in die Pfanne“ zum Vanillekipferl-Essen und mit verpicktem Mund Lieder-Summen gemeinsam mit ihren Gästen Austrofred und Leni Ulrich von Bipolar Feminin.

Montag, 26. Dezember 2022

Im „FM4 Film Podcast“ (22.00-24.00 Uhr) darf ein Jahresrückblick nicht fehlen. Pia Reiser, Christian Fuchs und Philipp Emberger einigen sich auf zehn Filme, die noch einmal eine ausführliche Würdigung verdienen – von Kinostarts bis Streaming.

Mittwoch, 28. Dezember 2022

„House of Pain“ (22.00-24.00 Uhr) mit Christian Fuchs & Dr. Nachtstrom, die sich auf Besuch im Studio freuen: Zum Jahresrückblick trifft sich wieder einmal das ganze Team des „House of Pain“, um die besten Releases 2022 zu zelebrieren. Mit dabei sind Paul Kraker, Medina Rekic, Sonja Maier, Milo Bauer, David Pfister und René Froschmayer. In der „Basement Show“ feiern Rainer Springenschmid und Christoph Sepin die (post-)punkigen Alben des Jahres.

Donnerstag, 29. Dezember 2022

„Soundpark“ (19.00-21.00 Uhr) mit Lisa Schneider: Zeit zum Zurückschauen! Der letzte Donnerstags-Soundpark des Jahres widmet sich traditionell den großen, argen, guten Musikhighlights des Jahres. Wer waren die wichtigsten Newcomer, wer hat das beste – oder die besten! – Alben geschrieben, wer hat die Singles rausgebracht, die sich auch in den FM4-Charts an die Spitze gesetzt haben. Die Best-Of Show der Best-Of Shows, inklusive persönlicher Jahresrückblicke von Acts wie Sharktank, Florence Arman, Kitana, Salo, Oskar Haag, Granada und Musiktipps aus der FM4-„Soundpark“-Redaktion.

Samstag, 31. Dezember 2022

„FM4 Jahrescharts Top 100“ (10.00-19.00 Uhr): Julie McCarthy, Christoph Sepin und Eva Deutsch präsentieren die 100 besten Songs des Jahres aus dem FM4-Musikuniversum. Wer wird die Nummer 1?

Sonntag, 1. Jänner 2023

„Hallo FM4“ (13.00-16.00 Uhr) mit Daniel Grabner: Am ersten Tag des Jahres widmet sich „Hallo FM4“ Neuanfängen, ersten Plätzen, Rekorden und ganz generell: Dingen, die zum ersten Mal passieren und passierten. Es geht um erste Male in Songs, erste Singles, Lieder über die Zahl 1, Filme, Games, Bücher usw. über Erst- und Einmaliges.

Montag, 2. Jänner 2023

„FM4 Film Podcast“ (24.00-01.00 Uhr): Was kommt im Kino 2023 auf uns zu? Bären auf Kokain, Willy Wonka, Supermario, John Wick und Indiana Jones. Außerdem Neues von Greta Gerwig, Christopher Nolan und Ari Aster. Christian Fuchs, Jan Hestmann und Pia Reiser sprechen über Filme, auf die man sich freuen kann und Filme, vor denen einem jetzt schon graut.

Außerdem ... wird die „Homebase“ während der Feiertage traditionell zum abendlichen Wunschprogramm „Homebase Parade“ (19.00-21.00 Uhr). Und natürlich ist auch die feiertägliche Sendung „Unter Tannen“ (wochentags, 14.00-15.00 Uhr) zurück und begleitet die Hörer/innen in der letzten und ersten Woche des Jahres.

