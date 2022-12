NÖ Lawinenwarndienst startet heute

LH-Stv. Pernkopf: Appell an Verantwortung für Sicherheit und Natur

St.Pölten (OTS) - Die Skigebiete in den niederösterreichischen Alpen starten demnächst in die Wintersaison 2022/23. Dafür gerade rechtzeitig kam dieses Wochenende ein Wintereinbruch, der in Niederösterreichs Bergen einen Neuschneezuwachs von 15 bis 25 cm zur Folge hatte. Schnee ist aber nicht nur in den Bergen, sondern sogar bis in tiefe Tallagen gefallen und hat die Landschaft über weite Bereiche in ein winterliches Kleid gehüllt.

Diese Situation hat LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf veranlasst, den niederösterreichischen Lawinenwarndienst für die Saison 2022/23 offiziell zu starten. Die Lawinengefahr in den niederösterreichischen Alpen wird derzeit mit gering (Gefahrenstufe 1) beurteilt. Generell liegt zwar noch relativ wenig Schnee, dennoch ist in Rinnen und Mulden Vorsicht geboten. Es kann sich besonders in kammnahem Gelände frischer Triebschnee ablagert haben und eine Schneebrettauslösung oder das Abbrechen von Wechten ist daher dort bei zusätzlicher Belastung der Schneedecke (z. B. durch einen Tourengeher oder Schneeschuhwanderer) nicht ausgeschlossen.

Pernkopf fordert nicht nur alle Schitourengeher, Bergsteiger und Schneeschuhwanderer auf, sich auf der Website des NÖ Lawinenwarndienstes zu informieren, sondern appelliert auch an die Eigenverantwortung der Alpinistinnen und Alpinisten: „Jeder, der im alpinen Gelände außerhalb des gesicherten Schiraumes unterwegs ist, ist daher aufgerufen, selbst stets eine gewissenhafte Tourenplanung vorzunehmen und verantwortungsbewusst im Gelände unterwegs zu sein.“ „Bei der Routenwahl bitte nicht nur mögliche Gefahren für die eigene Sicherheit bedenken, sondern auch die Bedürfnisse von Pflanzen und Tieren respektieren“, betont Pernkopf und wünscht allen Wintertouristen für die Wintersaison 2022/2023 erholsame und unfallfreie Naturerlebnisse in Niederösterreichs Bergen.

Alle wichtigen Informationen über die aktuelle Lawinengefahr werden täglich auf der Landeshomepage www.lawinenwarndienst-niederoesterreich.at veröffentlicht. Dort kann man sich auch zu einem neuen Skitourenforum anmelden.

Weitere Informationen: Büro LH-Stv. Pernkopf, Pressesprecher Jürgen Maier, Tel.: 0676/81215283, E-Mail: j.maier @ noel.gv.at

