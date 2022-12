Schnelle Hilfe für Bauernfamilien

Linz an der Donau (OTS) - Wie schnell Bauernfamilien in finanzielle Notlagen geraten, zeigen die Ansuchen, die laufend bei der Hilfsorganisation Bauern für Bauern einlangen. Ob Unfall mit Folgekosten, hohe Kosten bei der Spitalsbegleitung kranker Kinder oder im schlimmsten Fall der Tod des Betriebsführers, der alleinig Zugriff auf sämtliche Konten hat – die Maschinenring Hilfsaktion unterstützt finanziell und unbürokratisch.

Finanzielle Unterstützung und Trost

„ Es langen viele tragische Fälle bei uns ein. Ich bin jedes Mal dankbar, dass es mir gut geht, wenn ich mein Leben mit diesen Familien vergleiche “, erzählt Ehrenobmann Hans Schinko: „ Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Wert Unterstützung und ein tröstendes Wort haben, während man versucht, in einer Notsituation einfach nur das tägliche Chaos zu überleben. Bauern für Bauern hilft in solchen tragischen Situationen ganz wesentlich. “

„ Damit wir weiter schnell helfen können, brauchen wir Unterstützung “, so Hans Peter Werderitsch, Obmann von Bauern für Bauern: „ Wir freuen uns daher über jede Spende. “ Mit diesen Spenden werden beispielweise neue Winterkleider, Betreuungs- oder Ausbildungskosten für Kinder bezahlt, Investitionen finanziert, die den verbliebenen Arbeitskräften am Betrieb die Arbeit ermöglichen oder laufende Kosten für Tierhaltung und Tierarzt unterstützt. Werderitsch erklärt: „ Ziel ist es, das tägliche Leben und die Erhaltung des Betriebs zu unterstützen, etwa wenn minderjährige Kinder diesen später übernehmen wollen. “ Seit der Gründung 2007 half die Organisation mehr als 270 notleidenden bäuerlichen Familien mit insgesamt rund 1,1 Millionen Euro.

Spenden kommen an

Jeder Betrieb in Bedrängnis kann mit Hilfe seines lokalen Maschinenring einen Antrag einreichen – ganz gleich, ob ein Betrieb Maschinenring Mitglied ist oder nicht. Jeder Antrag wird geprüft, so Werderitsch: „ Im Vergabegremium entscheiden wir gemeinsam, ob wir eine Familie gemäß unseren Statuten unterstützen können. Auch die Höhe der Unterstützungszahlung legt das Vergabegremium fest. “ Hans Schinko ergänzt: „ Wir arbeiten alle freiwillig bei Bauern für Bauern mit, helfen zusammen, damit die finanzielle Unterstützung rasch bei den Familien einlangt. Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Spendern bedanken – jeder kleine Beitrag ist wertvoll, und jede Spende kommt an! “

Online spenden: bauernfuerbauern.at

Spendenkonto:

Bauern für Bauern

IBAN: AT36 3400 0000 0268 0700

BIC: RZOOAT2L

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Spenden an „Bauern für Bauern“ sind steuerlich absetzbar! Geben Sie dafür unter Verwendungszweck bitte Ihren Namen laut Meldezettel und ihr Geburtsdatum an.

Partner der Spendenaktion "Bauern für Bauern" sind die Landwirtschaftskammer Österreich, die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Druckerei datapress, die Zeitschrift "Der Fortschrittliche Landwirt", die Österreichische Bauernzeitung, „Lebensqualität Bauernhof“ und Kompost & Biogas Verband. Unterstützer von "Bauern für Bauern" sind die Firma Kramp und Biomin.

Bauern für Bauern Jetzt online spenden

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Elisabeth Gail, Leitung Kommunikation Maschinenring Österreich

Kommunikation, Sponsoring & Spenden Bauern für Bauern

+43 (664) 9606115

elisabeth.gail @ maschinenring.at

www.maschinenring.at