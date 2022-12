Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 12. Dezember 2022. Von ANITA HEUBACHER. "Endlich ins Tun kommen".

Innsbruck (OTS) - Die Idee, so viele Wohnungen zu bauen, dass die Preise sinken, ist gescheitert. Zeit, sich zu überlegen, wo wir wohnen und bauen wollen, welche Baulandreserve überhaupt mobilisiert werden und welche lieber brachliegen bleiben sollte.

Seit Jahrzehnten wird über die Zersiedelung unseres Landes diskutiert. Annähernd ebenso lang müssen wir mit den Folgen dieser Zersiedelung leben, sie mitansehen, sie bezahlen und künftig noch weit dramatischere in Kauf nehmen. Österreich will Versiegelungsweltmeister bleiben, wie sonst ist es zu erklären, dass seit einer Ewigkeit geredet, aber zu wenig getan wird.

Als treibende Kraft einer Fehlentwicklung ist die örtliche Raumordnung zu nennen. Es mag gute Beispiele geben, wo sie funktioniert, das große Bild zeigt allerdings das Gegenteil. Ausgefranste Ortschaften, der Boden für alle, der öffentliche Raum, wird knapper, weil immer mehr davon privatisiert wird. Vom Klimaexperten bis zum Architekten lautet der Rat seit Jahren, stärkt die überörtliche Raumordnung. Nicht der Gemeinderat und der Bürgermeister einer Gemeinde haben zu entscheiden, wofür Boden als unser kostbares Gut zu verwenden ist, sondern eine breitere Basis. Der politische Wille reichte vor zwanzig Jahren zwar zur Bildung von Planungsverbänden aus, die übergroße Mehrheit davon existiert aber nur auf dem Papier. Das Werkzeug gehört geschärft, ansonsten abgeschafft und durch ein funktionierendes ersetzt.

Österreich ist Versiegelungsweltmeister. Inzwischen könnten wir jeden Einwohner in einem Einfamilienhaus unterbringen. 2,1 Millionen seiner Art haben wir bereits gebaut, und wenn man es zu viert bewohnt, ist die Gesamteinwohnerzahl erreicht. Jedem seine Box, die im Laufe der Zeit immer größer werden musste und immer dislozierter zu bauen war, weil die Grundstückspreise derart stiegen, dass es sonst gar nicht mehr leistbar war. Zu jeder Box eine Zufahrtsstraße, und weil viele Zugezogene viel Verkehr verursachen, wünscht man sich eine Umfahrungsstraße obendrein. Österreich ist Versiegelungsweltmeister, auch weil wir wie verrückt Straßen gebaut haben.

Es bräuchte radikale Schritte. Ein überörtliches, landesweites Nachdenken, wo wir denn wohnen und wo wir Boden als Freifläche und Erholungsraum nutzen wollen. Dazu müsste man Zuständigkeiten ändern, am Steuersystem drehen, das Förderungswesen neu aufsetzen, Mut haben, aber auf keinen Fall den Status quo fortschreiben.Solange aber Landes- und Bundespolitik lediglich an Stellschräubchen drehen, werden der Markt und das Kapital ungehindert die großen Hebel in Bewegung setzen.

Dabei wäre es höchst an der Zeit, eine Vision für die Zukunft zu entwickeln. Diese Zukunft müsste allerdings weiter reichen als bis zur nächsten Nationalrats- oder Landtagswahl und die Gesellschaft mitnehmen.





