VP-Mahrer ad Ludwig: Der SPÖ fehlt der rote Faden!

SPÖ ohne klare Linie in Sachen Migration und Asyl – Wiener Bürgermeister mauert weiter an Wien als Migrationshauptstadt

Wien (OTS) - “Die SPÖ hat in der Asyl- und Migrationsfrage keine einheitliche Linie - Uneinigkeit bringt allerdings niemanden weiter", so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer. Auch in Sachen Schengen-Veto zeige sich dies abermals. So schließe sich die SPÖ-Parteivorsitzende Rendi-Wagner inhaltlich der VP-Linie an, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig schere hingegen nach links aus. „Bürgermeister Ludwig bekräftig die Schengen-Erweiterung ungeachtet dessen, dass Wien am besten Weg ist, zur europäischen Migrationshauptstadt zu werden und am meisten unter der aktuellen Massenmigration leidet“, so Mahrer weiter.

Klare Linie von Kanzler Nehammer - Veto richtige Maßnahme für Österreich

„Bundeskanzler Nehammer und Innenminister Karner geben durch das Schengen-Veto eine klare und einheitliche Linie im Sinne der Menschen in Österreich vor“, so Mahrer weiter. Kein anderes Land habe – proportional gesehen – einen derartigen Migrationsdruck wie Österreich. In Wien mache sich dies tagtäglich bemerkbar. Die Wiener SPÖ unter Bürgermeister Ludwig sei nicht nur untätig dagegen, sondern betreibe eine regelrechte Einladungspolitik. Eine Erweiterung des ohnehin nicht mehr funktionierenden Schengen-Systems sei aktuell nicht zielführend. „Das Veto ist die richtige Maßnahme, um Europa endlich zum Umdenken zu bringen. Genau das muss jetzt geschehen - im Sinne der Wienerinnen und der Wiener“, so Mahrer abschließend.

