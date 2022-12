"Turning Points – Our Future, Our Responsibility": 5. TEDxTUWien mit rund 400 Gästen

12 spannende Talks und 3 beeindruckende Performances – 6. TEDxTUWien für 3.12.2023 geplant

Wien (OTS) - TEDx (Technology, Entertainment, Design) bringt als globales Format inspirierende Talks zu neuen Ideen in die Welt – seit einigen Jahren auch an die TU Wien. Am Sonntag, 11. Dezember, war es wieder so weit, diesmal unter dem Motto „Turning Points – Our Future, Our Responsibility“. Neben dem 13-köpfigen, internationalen Organisationsteam unter der Leitung von Kurator und Obmann Fabian Holly arbeiteten rund 60 Freiwillige vor Ort am Event mit. Die Beteiligten wollen mit ihrer Arbeit auch einen Beitrag gegen Wissenschaftsskepsis und -feindlichkeit leisten. Holly erklärte: „The future is here, let's make it bright! Nach der spannenden und erfolgreichen Premiere heuer freuen wir uns schon auf die Fortsetzung bei der 6. TEDxTUWien am 3. Dezember 2023. Danke an alle Beteiligten für ihren Einsatz und ihr Vertrauen“. Die Clips der Talks und der Performances werden in den kommenden Monaten auf YouTube veröffentlicht.

Ein Sonntag - 3 Sessions mit 12 Talks und 3 Performances



Das Publikum erlebte unter der bewährten Moderation von Marcus Orlovsky zwölf Talks von insgesamt 13 Speakers. Im 1. Block sprachen Jesse de Pagter und Stefan Weingärtner über "Let's decarbonize – now! Using satellite data to collectively reduce pollution", gefolgt von Nicolas Kirchmayr mit "The power of automation and how to control it", Veronika Winter von Fridays for Future zu "Why climate activists will not save the world for you" und Michael Strassers Talk über "What cycling told me for life".

Nina Hlava, die derzeit weltweit einzige weibliche Solo-Pantomimin und Gründerin der Kunstakademie Heidenreichstein, präsentierte ihr bekanntestes Pantomimestück „Das Leben“.

Nach der Mittagspause ging es weiter mit Talks von Michael Koppmann über "The era of green software", Caroline Hammoutene zu "This is why we all should participate in our democracy", Ardeshir Mahdavi über "The one true sustainable building" und Marlene Johler "How to build the circular economy of the future – and why you'll lose if you don't".

Die Abendsession begann mit Christopher Sebastian’s Talk zu "3 ways going vegan helped my anti-racism advocacy", gefolgt von Armin Tavakoli über "The world is not real: quantum mechanics needs imaginary numbers". Ren Aldridge sprach "We have the power to stop the murder of tens of thousands of women and girls every year", und Pascal Haider über "How to get kids to eat salad". Zum Abschluss beeindruckte der Songwriter Hayden Arp mit seiner Performance "The Ones Who Took it Away".

Zahlreiche Sponsoren und Partner ermöglichten die TEDxTUWien



Eine Reihe von Sponsoren und Partnern machte die TEDxTUWien 2022 möglich und präsentierte sich während an Infoständen und mit weiteren Aktivitäten: Wiener Stadtwerke als Hauptsponsor, sowie die Technische Universität Wien, Deloitte, XOXO, APA – Austria Presse Agentur, EFS Consulting, Die Presse, Hotel am Konzerthaus, Trending Topics, Ströck, Coca-Cola, Kelly, Red Bull, Frunix, City Riddler, One Two Beer, das TU Wien Racing Team und das TU Wien Space Team, SENNsenn, Zeitgeber, WaldWand, Pepper Robot, Capsule Rent, Brainhero, IAESTE und “If I knew I couldn't FAIL, I would...”

