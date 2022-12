AVISO: Gemeinsame PK der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Österreich-Ukraine: Die Hilfe Österreichs an die Ukraine kommt an

Morgen, Montag, 12.12.2022, 11:00 Uhr

Wien (OTS) - Vertreter:innen der bilateralen parlamentarischen Gruppe Österreich-Ukraine waren von 7. bis 11. Dezember in der Ukraine. Gemeinsam mit der österreichischen NGO „Apotheker ohne Grenzen“ haben sie dringend benötigte medizinische Hilfsgüter nach Kiew und Charkiw gebracht, in Charkiw war es die erste Delegation von Abgeordneten. In dieser gemeinsamen Pressekonferenz berichten die vier Abgeordneten von ihren Gesprächen mit Vertretern des ukrainischen Parlaments, der Regierung und der Zivilgesellschaft und über das menschliche Leid und die Gräueltaten durch die russische Armee.



Teilnehmer:innen der Reise waren:

- Helmut Brandstätter (NEOS, Obmann der bilateralen parlamentarischen Gruppe)

- Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne)

- Wolfgang Gerstl (ÖVP)

- Harald Troch (SPÖ)

- Vertreter von Apotheker ohne Grenzen



Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz findet im Lokal 1 statt.





Datum: 12.12.2022, 11:00 Uhr

Ort: Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Lokal 1

Wien, Österreich

