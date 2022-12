4. Bundesvorstandssitzung der Bürgerlisten Österreich am 8.12.2022 in Deutschkreutz

im historischen Weinkeller "Vinatrium" im Blaufränkischland

Wien (OTS) - Am 8.12. kam es in der Marktgemeinde Deutschkreutz zum Vernetzungstreffen der Wir die Bürgerlisten, MIT.Tirol, BZÖ Kärnten, DemoVeranstalter, BP Kandidat Thomas Schaurecker und Regi Kärnten. Beim Treffen wurde versucht gemeinsame Themen und Zukunftsvisionen zu besprechen und Ansatzpunkte für eine Kooperation zu finden.

Bei der Versammlung auf Einladung von Bgm.aD.LAbg.aD Manfred Kölly konnte in der gemütlichen Runde im historischen Weinkeller über Strukturen, Visionen und Ziele gefachsimpelt werden.

Unter den Anwesenden waren Gabi Brandmayr, Angelika Berloffa, Manfred Kölly, Dr. Martin Gollner, Mathias Lexer in Präsenz, Thomas Schaurecker per Call. Helmut Nikl, Dr. Smrtnik und MR ad Schmid waren Corona bedingt entschuldigt.

Nach 30 Minuten nach Statut war die Bundesvorstandssitzung beschlussfähig.

Die Vorstandssitzung vom 11.6.2021 und die Vereinssitzung der politischen Akademie der Bürgerlisten Oberösterreich vom 25.6.2021 wurde nach Verlesung zur Kenntnis genommen und laut Satzung einstimmig bestätigt.

Das nächste Treffen der "Gelben" findet am 21.1.2023 13 Uhr in Seekirchen am Wallersee/S statt.

Die Fortbildung für Bürgerlistenmandatare findet am 4.3.2023 19h-22h im großen Saal des Hotel Mauernböck in Rottenbach/OÖ mit Referent Thomas Schaurecker Msc. zum Thema Blackout statt.

Pressekonferenz Gollner/Pöttler/Neubauer

Österreich im Widerstand

Landtagswahl in Salzburg

Datum: 15.12.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: OÖ. Presseclub Saal C

Landstraße 31, 4020 Linz, Österreich

Url: https://www.die-gelben.at

Pressekonferenz Pöttler/Gollner/Neubauer Nur Journalist:innen mit gültigen Presseausweis sind geladen! Jetzt Buchen

Rückfragen & Kontakt:

Bürgerlisten Österreich

Dr. Martin Gollner

Parteisekretärin

Katharina Auer

0727629208

martin.gollner @ ku-linz.at

https:/www.wirbuergerlisten.at