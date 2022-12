REMINDER: Morgen, 9 Uhr: PK Czernohorszky/Gara: Neuigkeiten zur Sonnenstrom-Offensive

Wien (OTS) - Der Ausbau von Sonnenstrom ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Die Stadt Wien hat deshalb die Sonnenstrom-Offensive gestartet und zwar mit dem Ziel, die Leistung der städtischen Sonnenenergie-Anlagen in Wien bis 2030 ums 16-fache zu steigern. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und NEOS Wien-Energiesprecher Stefan Gara geben morgen, am 12. Dezember, um 9 Uhr in der Volkshalle des Wiener Rathauses einen spannenden Einblick in die aktuellen Entwicklungen der Sonnenstrom-Offensive.

Wir laden die Medienvertreter*in herzlich zur Pressekonferenz ein.

Bitte merken Sie vor:

PK Zwischenbilanz der Sonnenstrom-Offensive der Stadt Wien mit u.a. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und NEOS Wien-Energiesprecher Stefan Gara



Datum: Montag, 12. Dezember, 9 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Volkshalle

Rückfragen & Kontakt:

Pedram Seidi

Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky

Mobil: +43 676 8118 81084

Telefon: +43 1 4000 81853

pedram.seidi @ wien.gv.at