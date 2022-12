Erfolg für „Corsage“ beim 35. Europäischen Filmpreis

Auszeichnung für ORF-kofinanzierten Spielfilm: Vicky Krieps beste Darstellerin

Wien (OTS) - Österreichische Nominierung für den Auslands-Oscar 2023, ausgezeichnet bei den Filmfestspielen von Cannes und nun unter den Gewinnern des 35. Europäischen Filmpreises: Das vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Drama „Corsage“, in dem Marie Kreutzer mit einem hochkarätig besetzten Cast einen neuen Blick auf die mehrfach verfilmte Geschichte der Kaiserin Sisi wirft, war dreimal nominiert – gestern, am Samstag, dem 10. Dezember 2022, wurde Hauptdarstellerin Vicky Krieps als beste Darstellerin ausgezeichnet. Der Europäische Filmpreis, der alljährlich die herausragenden Leistungen des europäischen Kinos würdigt, wurde zum 35. Mal und heuer in Reykjavík verliehen.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Der ORF ist stolzer Partner des österreichischen Films, der mit Produktionen wie Marie Kreutzers Meisterwerk 'Corsage' auch international reüssiert. Ich gratuliere Vicky Krieps zur verdienten Auszeichnung für ihre eindrucksvolle Verkörperung der Kaiserin Elisabeth.“

In dem 2021 in Wien, Niederösterreich und Luxemburg gedrehten Drama „Corsage“ wirft Drehbuchautorin und Regisseurin Marie Kreutzer einen neuen Blick auf die mehrfach verfilmte Geschichte der Kaiserin Elisabeth und führt das Publikum in das Jahr 1877. Vicky Krieps spielt die 40-jährige, wissbegierige und lebenshungrige Frau, die nicht länger in einem höfischen Korsett leben und sich trotz des strengen Hofzeremoniells ihre Freiheit erkämpfen will. In weiteren Rollen standen für diesen internationalen, historischen Spielfilm u. a. auch Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Jeanne Werner, Alma Hasun und Manuel Rubey vor der Kamera.

