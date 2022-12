Europäischer Filmpreis 2022: Staatssekretärin Mayer gratuliert herzlich

Wien (OTS) - „Die österreichische Präsenz in Reykjavík signalisiert einmal mehr die große und vielfältige Lebendigkeit des heimischen Films. Meine herzlichen Grüße und meine Gratulation gehen an Marie Kreutzer und Kurdwin Ayub für ihre Nominierungen beim diesjährigen Europäischen Filmpreis und im Besonderen an die Gewinnerin Vicky Krieps", so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Nach der Prämierung für die beste darstellerische Leistung in Cannes wurde Vicky Krieps nun in Reykjavík für ihre brillante Leistung in ‚Corsage‘ zur besten europäischen Schauspielerin gekürt. Dieser Erfolg gebührt auch Regisseurin Marie Kreutzer. Es ist ihr weiblicher Blick auf die historische Frauenfigur ‚Sisi‘, der zu neuen Facetten führt. ‚Corsage‘ bringt österreichische Kinokunst auf die internationale Bühne. Als europäische Koproduktion zwischen Österreich, Luxemburg, Deutschland und Frankreich, verzeichnet er weltweites Interesse und ist damit Aushängeschild eines ambitionierten und jungen österreichischen Autor:innenkinos. Ich freue mich, dass dieser Erfolg über die Bundesfilmförderung im Österreichischen Filminstitut mit einem substanziellen Finanzierungsbeitrag ermöglicht wurde.“

