TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG "Leitartikel" Ausgabe vom 11. Dezember 2022, von Mario Zenhäusern: "Fußballfest mit Beigeschmack"

Nach heftigen Korruptionsvorwürfen in Verbindung mit der WM in Katar schauen die Ermittler jetzt genauer hin. Endlich!

Innsbruck (OTS) - Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar biegt auf die Zielgerade. Die weltweiten Proteste gegen das Gastgeberland sind zwar weitgehend verstummt, die Vorwürfe – von Menschenrechtsverletzungen über die Ausbeutung von ausländischen Arbeitskräften bis hin zur eingeschränkten Meinungsfreiheit, um nur einige zu nennen – bleiben aber evident. Die Vergabe der WM durch den Weltfußballverband FIFA im Jahr 2010 steht nach wie vor unter Korruptionsverdacht. Das Pfeifkonzert für den amtierenden FIFA-Präsidenten Gianni Infantino, der noch immer von der „besten WM“ schwadroniert, ist zwar leiser geworden, für Fußballfans bleibt er aber das Sinnbild eines gekauften und verkauften Fußballfests.

Ins Bild der mit allen legalen und illegalen Mitteln nach Einfluss greifenden Machtclique im Emirat Katar passt die Verhaftung der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Eva Kaili, am Freitagabend. Die Griechin war gemeinsam mit anderen wegen mutmaßlicher Korruption ins Visier der Ermittler geraten. Die Drahtzieher sitzen wieder in Katar. Sie wollen über ihre „Kontakte“ politische und wirtschaftliche Entscheidungen beeinflussen. In diesem Fall in Brüssel. Wo noch?

Mit dem Finale am kommenden Sonntag geht das milliardenschwere Großereignis in Katar aus sportlicher Sicht zu Ende. Die Auswirkungen aber werden die Behörden noch länger beschäftigen. Bis jetzt haben sie lediglich an der Oberfläche dieses Konglomerats aus Schmiergeldzahlungen, Geldwäsche und Korruption gekratzt. Auch die westliche Politik hat sich bisher verschämt weggeduckt, hat die verbrecherischen Machenschaften schweigend akzeptiert. Wenn die „Weltmeisterschaft der Schande“ dazu beiträgt, dass künftig genauer hingeschaut wird, hat sie wenigstens etwas Positives bewirkt.



