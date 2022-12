Nobelpreis-Verleihung: ÖAW gratuliert Anton Zeilinger

ÖAW-Präsident Heinz Faßmann: „Großer Tag für die Wissenschaft“

Wien (OTS) - Anton Zeilinger wurde heute in Stockholm der Nobelpreis für Physik durch den schwedischen König Carl XVI. Gustaf überreicht. Der Physiker, der in Österreich an der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Universität Wien forscht, erhielt den höchsten Wissenschaftspreis der Welt für seine Arbeiten zur Quantenverschränkung. Es ist der erste österreichische Nobelpreis für Physik seit der Verleihung an Wolfgang Pauli 1945 - Zeilingers Geburtsjahr.

Heinz Faßmann, Nachfolger von Anton Zeilinger als Präsident der ÖAW, sagt: „Heute ist ein großer Tag für den unbeugsamen Grundlagenforscher Anton Zeilinger, aber auch für die Wissenschaft in Österreich. Er hat die ÖAW fast ein Jahrzehnt erfolgreich geführt, wir freuen uns mit ihm. Sein Nobelpreis ist hochverdient und wirkt weit über die Wissenschaftsgemeinschaft hinaus.“

