FPÖ - Seidl: Hacker ist amtsmüde und sollte seinen Rücktritt vorbereiten

Wien (OTS) - Fast täglich beweist der amtsmüde SPÖ-Stadtrat Peter Hacker seine Unfähigkeit. Jetzt sollen Österreicher, die jahrzehntelang ins Sozialsystem eingezahlt haben, aus den Wiener Spitälern verbannt werden. Interessant in dem Zusammenhang wäre zu erfahren, ob auch Nicht-Wiener Mitarbeiter, die unser Spitalsystem überhaupt am Laufen halten, auch abgewiesen werden sollen. "Arbeiten darfst, aber behandelt wirst nimma - das ist nur mehr irre", schüttelt der Wiener Gesundheitssprecher der FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl den Kopf.

Während tausende illegale Personen aus aller Herren Länder weiterhin in unseren Spitälern behandelt werden, gilt das für Österreicher aus z.B. Nieder- oder Oberösterreich nicht mehr.

„Stadtrat Hacker hat mit dieser Maßnahme hoffentlich seinen letzten Irrsinn getätigt. Anstatt die unfähige Managerriege im WiGeV schnellstmöglich zu entlassen und selbst gleich ebenfalls den Hut zu nehmen, sorgt er täglich für weitere Verwirrung und Verschlimmerung der Zustände. Die Sozialdemokratie wäre gut beraten, ihren wirren Stadtrat abzulösen und durch einen echten Profi zu ersetzen“, ist Seidl überzeugt.

