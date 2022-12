“ATV Aktuell – Im Fokus“ exklusiv heute um 19:25 Uhr: Hacker-Angriff auf Ärztekammer

Wien (OTS) - Heftige Kritik an der Ärztekammer übt der Wiener SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker im Interview mit “ATV Aktuell - Im Fokus”. Es sei “inakzeptabel, wenn die Ärztekammer eine Kampagne gegen die Wiener Spitäler” mache und was den Personalmangel betrifft “offensichtlich mit beiden Augen blind ist, was in ganz Österreich und Europa gerade abgeht”. Die Ärztekammer hatte mit einer Umfrage unter Ärzt:innen für Aufsehen gesorgt, in der 84 Prozent der Befragten massive Qualitätsverluste in den Wiener Spitälern beklagen.

Peter Hacker dazu: “Wenn in ganz Österreich kleine Spitäler schon große Abteilungen schließen müssen, teilweise zur Gänze die Notfallabteilungen schließen müssen, wenn Pflegeheime zur Gänze geschlossen werden, und zwar zu Hunderten in Österreich, dann kann man nicht sagen, wir haben ein Wiener Problem.” Die Ärztekammer sei “herzlich eingeladen, Teil der Lösung zu sein. Aber es wollen sich im Augenblick einzelne Funktionäre profilieren.”

Einen Vermittler im Streit mit der Ärztekammer braucht es laut Hacker aber nicht. Es reiche, wenn ihn der Ärztekammerpräsident anrufe. “Er hat meine Handynummer. Wir sind per Du und wir könnten nicht nur zu zweit Essen gehen, wir könnten auch diese Frage beenden und die Ärztekammer ist herzlich eingeladen, in den konstruktiven Modus wieder umzuschalten. Im Augenblick ist sie im Propaganda-Modus.”

Was die hohe Asylantragszahl in Österreich betrifft, sieht Hacker ÖVP-Innenminister Gerhard Karner in der Verantwortung und äußert den Verdacht: „Da wurden Menschen zu Asylanträgen - sag ich jetzt einmal - motiviert, die überhaupt nicht vorhaben, bei uns um Asyl anzusuchen, sondern die sind schon längst woanders.“



