„IM ZENTRUM“: Pflegenotstand und Ärztemangel – Spitäler vor dem Kollaps?

11. Dezember

Wien (OTS) - Die Gesundheitsversorgung in den heimischen Spitälern kommt nicht aus den Schlagzeilen. Derzeit ist es vor allem eine Infektionswelle bei Kleinkindern, die Ambulanzen und Stationen an die Grenze der Belastbarkeit bringt. Sie verschärft aber nur eine Notlage, die seit der Corona-Pandemie anhält und auf fast alle Spitäler in allen Bundesländern zutrifft: Es gibt zu wenig Personal sowohl im Pflege- als auch im ärztlichen Bereich. In vielen Spitälern müssen Betten gesperrt werden, die Wartezeiten für geplante Operationen werden länger. Wie sicher ist die Versorgung in den heimischen Spitälern überhaupt noch? Wie gerüstet sind die Krankenhäuser für weitere Grippe- und Corona-Wellen? Welche Rolle spielen beim Personalmangel Gehalt, Dienstzeiten und die psychische Belastung? Was muss passieren, um Berufe im Gesundheitsbereich insgesamt attraktiver zu machen, damit sowohl ärztliches als auch Pflegepersonal länger im Beruf bleiben? Und inwieweit steht das föderale System in der Gesundheitsversorgung notwendigen Reformen im Weg?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 11. Dezember 2022

Christian Stöckl

Landeshauptmannstellvertreter und Gesundheitslandesrat Salzburg, ÖVP

Peter Hacker

Gesundheitsstadtrat Wien, SPÖ

Elisabeth Potzmann

Präsidentin Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband

Reinhold Kerbl

Kinderarzt LKH Hochsteiermark/Leoben

Generalsekretär Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde

Michaela Wlattnig

Sprecherin ARGE Patientenanwältinnen und -anwälte

