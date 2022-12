FPÖ – Kickl: VdB-Aussagen zu Schengen-Veto schaden Österreich und sind klare Themenverfolgung

EU-Fetischist VdB bricht sein Schweigen aus angeblicher Sorge um Wirtschaft

Wien (OTS) - „Van der Bellen bedauert das Veto Österreichs gegen die Aufnahme von Bulgarien und Rumänien in den Schengen-Raum außerordentlich. Bedauerlich ist tatsächlich aber nur die österreichfeindliche Haltung des Bundespräsidenten“, so der freiheitliche Bundespartei- und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl zu den heutigen Aussagen Van der Bellens. „Seit Monaten kämpfen wir in Österreich mit einem noch nie dagewesenen Ansturm an illegalen Einwanderern, die unser Land überrollen. Nicht einmal jetzt, wo die ÖVP einen winzigen Schritt in die richtige Richtung macht, schafft es der Bundespräsident die österreichische Position zu unterstützten. Nein, er fällt unserem Land in den Rücken.“



„Zum Fall Leonie, die von drei Afghanen unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und ermordet wurde, hat er geschwiegen. Zur Zwangsbeglückung unserer Bevölkerung mit der Unterbringung der über zig illegalen Einwanderern oder der dramatischen Teuerungswelle schweigt er ebenfalls. Wenn es aber darum geht, den Österreichern in den Rücken zu fallen, dann glänzt er mit Aussagen, die dem eigenen Land schaden.“



Als linientreu im Sinne eines Zentralstaates EU bezeichnete Kickl die Aussage Van der Bellens, wonach wir uns „eine Menge Unwillen auf europäischer Ebene zugezogen hätten“: „Diesem Bundespräsidenten ist die eigene Bevölkerung vollkommen egal. Für ihn ist nur wichtig, weiterhin der der EU-Musterknabe zu sein und weiterhin alles zu tun, noch mehr Macht nach Brüssel zu schieben und die Aufgabe der Souveränität Österreichs noch mehr voranzutreiben.“



Die plötzliche Sorge Van der Bellens um die Auswirkungen des Vetos auf die Wirtschaft bezeichnet Kickl als heuchlerisch: „Ich frage mich, woher er die plötzliche Wirtschaftsexpertise nimmt. Denn diese vermisse ich, wenn es um die Russland-Sanktionen geht. Wenn man sich Zahlen, Daten und Fakten ansieht, wird nämlich schnell klar, dass die Sanktionen gegen Russland unserem Land, unserer Wirtschaft und unserer Bevölkerung immens schaden. Über diese bereits sichtbaren negativen Folgen macht sich der Bundespräsident hingegen keine Sorgen.“

