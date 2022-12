FPÖ - Seidl: Zustände in den Wiener Spitälern sind nicht mehr tragbar

Abweisung von Nicht-Wienern ist inakzeptabel

Wien (OTS) - Für den Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl, ist es ein untragbarer Zustand, dass Nicht-Wiener nun von Wiener Spitälern abgewiesen werden sollen. „Während wir in Wien Menschen aus aller Herrenländer aufnehmen und Geld ohne Ende zur Verfügung stellen, gibt es für Österreicher aus den benachbarten Bundesländern, die in das Gesundheitssystem einzahlen und für spezielle Behandlungen nach Wien kommen müssten, keinen Platz mehr. Das ist vollkommen inakzeptabel. Gesundheitsstadtrat Hacker muss endlich handeln oder, falls ihn die an ihn gestellten Anforderungen überfordern, zurücktreten“, sagt Seidl.

Wien müsse jetzt unter Hochdruck alles daran setzen, eine Aufstockung des medizinischen Personals zu erreichen, damit das marode Gesundheitssystem nicht vollends zusammenbricht. „Geld, das in die Mindestsicherung von Wirtschaftsflüchtlingen gesteckt wird, muss endlich da verwendet werden, wo wir es am Dringendsten benötigen“, fordert Seidl.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at